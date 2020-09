Koronavírus-járvány

Ismét több mint 7 ezer új fertőzött Franciaországban

Ismét meghaladta a 7 ezret az elmúlt 24 órában regisztrált új koronavírusos esetek száma Franciaországban - közölte szerda este az egészségügyi minisztérium.



Az interneten közzétett adatok szerint 7017 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak szerdán az előző napi 4982 után, miután pénteken is már 7 ezer, szombaton és vasárnap pedig 5400 fölött volt a napi esetszám.



A kórházban ápoltak száma kedd óta 28-cal 4632-re nőtt, immáron negyedik napja növekedő a tendencia, közülük 446-an vannak lélegeztetőgépen, az ő számuk 22-vel emelkedett az elmúlt 24 órában, de még mindig messze elmarad az áprilisi több mint hétezres rekordtól.



A Covid-19 fertőzés halálos áldozatainak száma szerdán 25-tel 30 686-ra emelkedett.



A tárca azt is jelezte, hogy az elmúlt héten a kormány szándékainak megfelelően több mint egymillió tesztet végeztek el, illetve a vírus terjedése az országban mindenhol erősödött.



Egy francia bíróság közben kimondta, hogy a személyi szabadságot sérti az a rendelet, amely Elzászban minden olyan településen, amelynek lakosai száma meghaladja a 10 ezer főt, szombat óta kötelez mindenkit az állandó maszkviselésre minden közterületen.



A strasbourgi bíróság döntésében kötelezte a prefektúrát, hogy egy új rendeletben szabályozza szeptember 7-től a kültéri maszkviselést Strasbourgban, és a megye 12 további városában.



Az új szabályozásnak meg kell határoznia azokat az időszakokat, amikor "az embersűrűség fokozott" az utcákon, vagy pedig "a vírus terjedését elősegítő helyi körülmények" állapíthatók meg.







A jelenleg érvényben lévő rendelet szerint ugyanis minden 11 év feletti embernek állandó jelleggel éjjel-nappal kötelező maszkot viselni a közterületeken. A maszkot csak a fizikai, művészi vagy sporttevékenységet végzők vehetik le.



Hasonló szabályozás van egyébként érvényben Párizsban, a dél-franciaországi Marseille-ben, Bordeaux-ban, Toulouse-ban, Toulonban és Lyonban is. A prefektúrák a vírus intenzív terjedésével indokolták a sűrűn lakott nagyvárosokban a maszkviselés kötelezővé tételét, miután a pozitív esetek száma elsősorban a 40 év alatti korosztálynál augusztus közepe óta hetente megduplázódott.



A keresetet egy pszichológus, Vincent Feireisen és egy orvos, Christian Chartier nyújtotta be, akik nem tartják magukat maszkellenesnek, de ellenzik az "aránytalan és túl általános" rendelkezést.



Ügyvédjük, Marc Jantkowiak elégedettségének hangot, amiért a bíróság szankcionálta azt, hogy válogatás nélkül minden elzászi nagyobb településen éjjel-nappal kötelező a maszkviselés.



"Tény, hogy megvan a fertőzés veszélye, tény, hogy fő az elővigyázatosság, de ez az elv nem mehet odáig, hogy éjfélkor csak maszkban lehet kutyát sétáltatni, miközben senki nincs az utcán" - mondta az ügyvéd. Szerinte a strasbourgi döntés precedens értékű lehet más francia nagyvárásokban azok számára, akik vitatják a kötelező állandó maszkviselést a közterületeken.