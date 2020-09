Koronavírus-járvány

Olaszországban sebészmaszkot kell viselniük a diákoknak is az iskolákban

Az oktatási intézményekben a pedagógusok, a személyzet, valamint a diákok számára is kötelező a szájmaszk viselete a koronavírus-járvány miatt. 2020.09.02 18:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyszer használatos sebészmaszkot kell használniuk az oktatási intézmények tanulóinak Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter szerdai bejelentése szerint, aki úgy vélte, az eddigi szigorú járványügyi intézkedések "előnybe" hozták Olaszországot Európa többi részéhez képest.



Roberto Speranza parlamenti felszólalásában megerősítette, hogy az oktatási intézményekben a pedagógusok, a személyzet, valamint a diákok számára is kötelező a szájmaszk viselete a koronavírus-járvány miatt.



Az egészségügyi tárca vezetője bejelentette, hogy a tanév első napján 11 millió sebészmaszkot osztanak szét az iskolákban ingyenesen.



A hivatalosan szeptember 14-én kezdődő tanév járványügyi protokollját kedden hozták nyilvánosságra. Az útmutatás kötelezővé tette a szájmaszk használatát a 14 évnél idősebb tanulók számára az iskola egész területén, így a tanórákon is. A kisebb tanulóknak a padokban nem írják elő a szájmaszk viseletét, csak abban az esetben, ha a diákok között nem tudják betartani a legalább egyméteres távolságot.



Az egészségügyi hatóságok később pontosították, hogy az iskolákban nem lehet akármilyen maszkot viselni, kizárólag az úgynevezett egyszer használatos sebészmaszk engedélyezett. A miniszter hangsúlyozta, hogy az előírásokat "józan ésszel" kell követni: a kisiskolások, ha egymással játszanak, viseljék, a gimnazisták felelés közben vegyék le a maszkot. Minden oktatási intézményben kijelölt "járványfelelős" felügyeli az óvintézkedések tiszteletben tartását.



Roberto Speranza a március 10. óta leállított oktatás újraindítását, 7,6 millió diák iskolába való visszatérésével, fordulópontnak nevezte. Hozzátette: a járvány őszi időszaka próba elé állítja Olaszországot, Európát és az egész világot. Úgy vélte, Olaszország február és május közötti lezárása meghozta eredményét, mivel a fokozatosan növekvő fertőzöttségi adatok ellenére Olaszország jobb helyzetben van a többi európai államhoz képest.



Az utóbbi egy nap alatt 1326 új fertőzöttet szűrtek ki az elvégzett több mint 103 ezer vírusteszttel. Kedden az új betegek száma 978 volt.



Az aktív betegek száma túllépte a 26 ezret az augusztus elején mért 12 ezerhez képest.



Kórházban több mint ezernégyszáz beteget kezelnek, intenzív osztályon 109-en vannak az egy hónappal ezelőtti negyvenhez képest.



Egy nap alatt hatan veszítették életüket, a halálos áldozatok száma 35 497-re emelkedett.



Gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 271 515-t.

A Leonardo Da Vinci római nemzetközi repülőtéren szerdán nyitották meg Olaszország legnagyobb tesztelési állomását, ahol az utasoktól ingyenes légúti mintavételt vesznek. A Horvátországból, Spanyolországból, Görögországból, Máltáról és néhány más országból érkezők számára a vizsgálat kötelező, a többiek önkéntes alapon kérhetik a tesztelést. A repülőtér egyik parkolójában kialakított tesztelési pont folyamatosan működik. Az eredményt kevesebb mint fél órán belül mobiltelefonos üzenetben továbbítják.