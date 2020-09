Bűncselekmény-drog

Rekordmennyiségű hasist és "dzsihadista drogot" foglaltak le Romániában

Mintegy másfél tonna hasis és több mint 750 kiló (négymillió darab) kaptagon-tabletta lefoglalásáról számolt be kedden a román rendőrség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).



A nagy mennyiségű drogot, amelynek feketepiaci értékét 60 millió euróra (több mint 21 milliárd forint) becsülik, egy hajó átvizsgálása során fedezték fel, amely vasárnap érkezett a konstancai kikötőbe Törökországból, két, Szíriában feladott konténerrel.



A kábítószert 40 tonna nagy sűrűségű, szerves eredetű szappan között rejtették el.



A DIICOT közleménye szerint a "dzsihadisták drogjaként" ismert kaptagon-tablettáknak - amelyeket állítólag gyakran használtak fizikai állóképességük és önbizalmuk javítására az Iszlám Állam nevű terrorszervezet fegyveresei - rendszerint magas amfetamintartalmuk van.



Ez az eddigi legnagyobb mennyiségű hasis- és kaptagon-fogás a román bűnüldözés történetében. Kézre kerítésében az amerikai kábítószer-ellenes hivatal (DEA) is közreműködött.



Jelenleg több román és külföldi állampolgár ellen van folyamatban bűnvádi vizsgálat, hogy kiderítsék a kábítószer szállításában játszott szerepüket.



A román hatóságok eddigi legnagyobb, négy évvel ezelőtti kábítószerfogása - csaknem két és fél tonna kokain lefoglalása - is a Fekete-tenger partján, a konstancai (Constanta) kikötőben történt.