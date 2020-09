Koronavírus-járvány

Karanténban a cseh kormányfőhelyettes

Karanténba vonult kedden Karel Havlícek cseh kormányfőhelyettes, ipari és kereskedelmi miniszter, miután hivatalában röviden találkozott egy utóbb koronavírus-fertőzöttnek bizonyult személlyel. A bulvársajtó értesülését a miniszter személyesen is megerősítette.



"Az ipari minisztériumban a múlt héten volt egy látogató, akit később fertőzöttnek nyilvánítottak. A higiénikusok tanácsára karanténba vonultam. Jól érzem magam. Várom a tesztem eredményét" - mondta a CTK hírügynökségnek Havlícek. "Nem akarok semmit a véletlenre bízni, ezért a hét végéig mindenképpen hazulról fogok dolgozni" - tette hozzá a miniszter.



A múlt héten pozitív koronavírus-teszttel karanténba vonult Karla Slechtová volt védelmi miniszter, parlamenti képviselő is. Slechtován kívül a 200 tagú alsóház 13 tagja van jelenleg karanténban.



A képviselőház vezetése elrendelte az ülésterem és néhány kisebb terem teljes fertőtlenítését, hogy elejét vegye a problémáknak még az őszi ülésszak szeptember 15-i kezdése előtt.



Csehországban kedden megkezdődött az iskolaév. Robert Plaga szakminiszter szerint az oktatás megkezdését csak mintegy kéttucatnyi iskolában kellett elhalasztani koronavírusos problémák miatt.



Kedden életbe lépett az egészségügyi minisztérium múlt heti rendkívüli rendelete is, miszerint szeptembertől kötelező a szájmaszk használata az egészségügyi és a szociális intézményekben, a hivatalokban, a tömegközlekedési eszközökön és a választási helyiségekben. Ugyanakkor a pozitív koronavírus-teszt esetében kötelező karantén időtartamát az eddigi két hétről 10 napra csökkentették.