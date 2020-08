Koronavírus-járvány

Az izraeli kormány elfogadta a "közlekedési lámpa" koronavírus-kezelő tervet

Az izraeli kormány elfogadta az ország településeit a koronavírus-fertőzöttség alapján besoroló, "közlekedési lámpa" nevű tervet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet média hétfőn.



A Roni Gamzu professzor, koronavírus-biztos által kidolgozott "közlekedési lámpa" terv megkülönbözteti Izrael mintegy ötszáz települését: a helyi koronavírus-fertőzöttség alapján mindegyikről eldöntik, hogy piros, narancssárga, sárga vagy zöld besorolásúnak minősül-e. A színek alapján határozzák meg, hogy az egyes helyeken milyen óvintézkedések vagy válságkezelő szabályok érvényesek az ott élők számára, például hányan tartózkodhatnak egy időben zárt, illetve nyitott térben, megindulhat-e a tanítás, és ha igen, miként.



Roni Gamzu már negyedik alkalommal próbálta elfogadtatni a koronavírus-kabinettel a tervet a 12-es kereskedelmi televízió híradása szerint, de korábban elbukott a miniszterek tiltakozásán. Miután e nélkül az utóbbi hetekben nem sikerült megfékezni a járványt, végül vasárnap éjjel megszavazták.



Bonyolult számítással döntik el, hogy egy adott település milyen színű besorolást kap. Szerepel benne a tízezer lakosra jutó új betegek száma az adott héten, a pozitív tesztek heti aránya és az új betegek számának növekedési üteme. Kéthetente változhatnak a színek.



A piros lámpánál legfeljebb húszan gyülekezhetnek nyílt, és tízen zárt helyen, a narancssárgánál 25 és 50 a maximum, a sárgánál 50 és 100, a zöldnél pedig 100 és 250. Indokolt esetben az egyes városokon belül is meghatározhatnak más színű lakónegyedeket, például Jeruzsálem jelentősen fertőzöttebb, ultraortodox negyedeiben.



A terv elfogadásával elhárult az általános vesztegzár veszélye a ynet szerint, noha az utóbbi hetekben általános és rendkívüli intézkedéseket ígértek, különösen a szeptember közepén kezdődő, és egy hónapig tartó zsidó őszi ünnepek idejére. Az ultraortodox pártok vezetői azonban a kormányból való kilépéssel fenyegettek, ha vesztegzárat vezetnének be a zsidó újévre, és a gazdasági szakértők is az általános zárlat katasztrofális gazdasági következményeire figyelmeztettek.



Jelenleg az arabok és a vallásosok lakta városok tartoznak a piros kategóriába. Az arab településeken a gyülekezési tilalom ellenére megtartott tömeges esküvők miatt rosszabbodott jelentősen a fertőzöttség a szakemberek szerint.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy vasárnap fizetésük felemelése érdekében és a koronavírus-járvány okozta túlmunka miatt sztrájkba lépett az állami laboratóriumok mintegy kétezer alkalmazottja. Csakis a sürgős műtétekhez szükséges vizsgálatokat végzik el, és csakis a pozitív koronavírus-teszt eredményeket közlik az érintettekkel, újabb nyomást helyezve az eleve létszámhiánnyal küszködő és túlterhelt egészségügyi rendszerre.



Joáv Galant oktatási miniszter hétfőn bejelentette, hogy a tervben foglaltak ellenére a pirosnak számító városokban is megnyitja a következő tanévet szeptember elsején. Az iskolakezdést meghiúsíthatja azonban, hogy a tanárok szakszervezete sztrájkkal fenyeget a Covid-19 miatt veszélyeztetett csoportokba eső pedagógusok helyzetének rendezését követelve. A kormány ugyanis fizetés nélküli szabadságra akarja küldeni őket.



A mintegy kilencmilliós Izraelben eddig 115 057 embert fertőzött meg igazoltan a koronavírus, jelenleg 20 334 aktív fertőzöttet tartanak nyilván az egészségügyi minisztérium honlapján.



Vasárnap 1102 új vírushordozót találtak. Jelenleg 917-an fekszenek a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegség miatt kórházban, közülük 453-an súlyos esetnek minősülnek, 123 embert lélegeztetőgépen tartanak.



A járvány kitörése óta 922-en haltak meg a Covid-19 betegségben.