Erőszak

Zavargások és káosz az USA-ban

Az oregoni Portlandben vasárnapra virradóra a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) mozgalom aktivistái összecsaptak a Donald Trump amerikai elnökkel rokonszenvezők városba érkező csoportjával, egy ember holtan maradt az utcán. Vasárnapra virradóra a missouri St. Louis városában két rendőrt lőttek meg. Chicagóban pedig öt ember esett lövöldözés áldozatául.



Az oregoni Portlandben, ahol több mint 92 napja tartanak a zavargások, az AP egyik fotósa három lövést hallott, majd azt látta, hogy az azonnal reagáló rendőrök a mentőkkel odasiettek az áldozathoz, aki - az AP munkatársa szerint - fehér férfi volt. A rendőrség közleménye csupán annyit tudatott, hogy ismeretlen tettes ellen megkezdték a nyomozást. Az áldozatról nem közöltek részleteket.



A Fox televízió információi szerint a véres összecsapásra akkor került sor, amikor a Donald Trumpot támogatók konvoja már elhagyta a belvárost.







A Black Lives Matter (BLM) aktivistái vasárnap Ted Wheeler polgármester lakásához vonultak, és azt kiáltozták, hogy addig nem mennek el onnan, amíg a polgármester le nem mond. Nyilvánosságra hozták Wheeler mobiltelefonjának számát is, és arra bíztatták az embereket, hogy hívják fel a politikust és kényszerítsék őt lemondásra.



A missouri St. Louis-ban vasárnapra virradóra két rendőrt lőttek meg intézkedés közben, az egyiküket fejbe lőtték, állapota válságos, a másikat a lábán találták el. Chicagóban, szintén vasárnapra virradóra, a városban több helyen is lövöldözés tört ki, a rendőrség szóvivőjének vasárnapi közleménye szerint legalább öt halott van, két rendőr megsebesült.



Donald Trump több Twitter-bejegyzésben is reagált a Portlandban történtekre. "A Nemzeti Gárda készen áll, akarja és képes rá (a rendteremtésre). Csak a kormányzó hívása kell" - írta az egyik bejegyzésben. Majd egy másikban hozzátette: "amióta a Nemzeti Gárda két nappal ezelőtt megjelent a wisconsini Kenoshában, a városban nem volt több erőszak". Az elnök egyébként kedden Kenoshába utazik.



Trump több olyan mikroblog-bejegyzést is újra-tweetelt, amelyben a zavargások kapcsán Joe Bidennel, a demokraták elnökjelöltjével foglalkoztak. "Joe Biden, Kamala Harris, van valami kommentár? " - olvasható az egyik bejegyzésben.



Trump nyolc közvéleménykutatás eredményét is újra közölte a Twitteren. A PollWatch a Democracy Institute felmérését idézte, mely szerint az elnök támogatottsága 52 százalékos, ez megegyezik a Zogby intézet által a héten kimutatott támogatottsággal, Trump Floridában 47 százalékos támogatottsággal vezet, míg Bident a megkérdezettek 44 százaléka látná szívesen elnökként, és három, illetve négyszázalékos az előnye az elnöknek Minnesotában és New Hampshire államban is. Ugyancsak a Democracy Institute felmérése szerint az emberek 59 százaléka úgy gondolja, hogy Joe Biden demenciában szenved.