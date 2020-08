Koronavírus-járvány

Orbán koronakáoszba sodorta Magyarországot, és ez sértés Németország számára

"Orbán koronakáoszba sodorta Magyarországot, és ez sértés Németország számára" – ezzel a címmel számolt be a Frankfurter Rundschau a szeptember 1-től meghirdetett magyar határzárról - tudósította az EuroNews.



A német lap azt írta: az állami tulajdonban álló, hivatalos idegenforgalmi hatóság még most sem képes kezelni a helyzetet. És valóban: a portál szerint e cikk írásának pillanatában, 13:30-kor „Magyarország biztonságos” a külföldi látogatók számára – holott ugyanott épp csak azt nem sikerült még közölni, hogy a határokat keddtől, szeptember első napjától lezárják.

A Frankfurter Rundschau emlékeztet arra, hogy a magyar idegenforgalmi hatóságok a közösségi portálokon sem tájékoztatják azokat a potenciális nyaralókat, akik a Balaton partján vagy Budapesten foglaltak szállást. Ehelyett az Instagramon olyan posztokat osztanak meg, amelyek nyilván az előtt készültek, hogy a kormányfői döntés káoszt okozott volna.

Magyarország partnereit sem tájékoztatta a kialakult helyzetről – írta a Frankfurter Rundschau. A német külügyminisztérium honlapján például még most is azt közlik: „Szeptember 1-től új beutazási szabályok lépnek életbe Magyarországon. Külföldiek csak kivételes esetben léphetnek be az ország területére. Részletek még nem ismeretesek.”



Két színkód van, Magyarország zöld, minden más ország vörös.

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Frankfurter Rundschau idézi Ernst Gelegst, az osztrák ORF tudósítóját, aki beszámolt a pénteki magyar kormányinfóról.

#Ungarn schließt ab 1.Sept. seine Grenzen für alle Ausländer, inkludiert sind auch EU-Bürger. Auf die Frage nach d. derzeitigen Corona-Ampelregelung sagte Kanzleramtsminister G.Gulyás: "Ungarn ist grün, alles andere rot!" — Ernst Gelegs (@Gelegs) August 28, 2020

A német lap szerint az elhangzott, zöld és vörös besorolás sérti Németországot és más uniós partnereket.



Más – Gelegs tudósítására reagálva – egyszerűen „ostoba nacionalizmus”-nak nevezte az intézkedést.

Dummer Nationalismus. — Ludwig Rader (@RaderLu) August 28, 2020

Eközben Magyarország még mindig buzgón hirdeti idegenforgalmi lehetőségeit a többi között a YouTube-on - írja a német lap.



„Budapest megvár!” – zárul az üzenet, amit a Frankfurter Rundschau szerint még mindig nem sikerült aktualizálni Orbán döntésével összhangban.



Ez arra készteti majd a berlini és a bécsi szövetségi kormányzatot, hogy párbeszédet kezdeményezzen Budapesttel – írja a lap.