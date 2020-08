Koronavírus

Párizsban is kötelező lesz a maszkviselés a köztereken

Párizsban is kötelezővé fogja tenni a maszkviselést a köztereken a francia kormány a koronavírus terjedésének erősödése miatt - jelezte csütörtöki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.



Jean Castex elmondta, megkérte a párizsi prefektust, hogy a polgármesteri hivatallal együtt dolgozza ki a rendeletet, amely alapján a fővárosban és az elővárosokban is mindenhol kötelező lesz a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.



Párizs egyes kerületeiben már augusztus közepe óta kötelező az utcán is maszkot hordani, a dél-franciaországi Marseille-ben pedig szerdától már minden közterületen kötelező a maszkviselés, s a bárok, éttermek, kávéházak és élelmiszerboltok este 11 óra és reggel 6 óra között zárva tartanak. Az intézkedések szeptember 30-ig vannak érvényben.



A kormány a déli Bouches-du-Rhone megyét augusztus közepén vörös zónának nyilvánította, ami a prefektusnak korlátozó intézkedések bevezetését teszi lehetővé. Itt ugyanis 100 ezer lakosra 177 fertőzött jut, miközben az országos arány 33. A riasztási küszöb 50, a prefektúrák ezen arány elérésekor rendelhetnek el korlátozó intézkedéseket.



A miniszterelnök jelezte, hogy a 100 francia megyéből 21 kapott vörös színű jelzést, ezekben mindenhol várható a maszkviselés kötelezővé tétele.



A maszkviselés szeptember 1-től egyébként kötelező minden munkahelyen és oktatási intézményben is 11 éves kor felett. A szabályszegőkre 135 eurós büntetést szabhat ki a rendőrség.



A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a fertőzés jelenleg a 20 és 40 év közötti korosztályban intenzív, egy hónap alatt ennél a generációnál megnégyszereződött a fertőzöttek száma, de az esetek többségében könnyebb lefolyású a betegség, mint a járvány kezdetén.



Míg kedden 3304 koronavírusteszt bizonyult pozitívnak, szerdára 60 százalékkal, 5429-re emelkedett ez a szám. A múlt héten már többször is megközelítette az 5 ezret a napi új esetszám, de szerdán emelkedett először 5 ezer fölé. A kórházi ellátásra szorulók száma azonban eddig nem növekedett jelentősen. Kedden 4600 fertőzött szorult kórházi ellátásra, ami kilencvennel kevesebb volt, mint hétfőn, közülük 410-en voltak lélegeztetőgépen, míg áprilisban 7 ezer súlyos beteget ápoltak a francia kórházakban. Az áldozatok száma kedden 22-vel, 30 544-re emelkedett.