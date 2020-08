Oroszország

Navalnij - Kreml-szóvivő: nem lehet mérgezésről beszélni, amíg nincs meg a méreg

Nem lehet Alekszej Navalnij megmérgezéséről beszélni mindaddig, amíg nem találják meg szervezetében a mérget - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában.



Mint mondta, Moszkva "türelemmel viszonyul" azokhoz a kijelentésekhez, hogy az orosz ellenzéki politikust nagy valószínűséggel megmérgezték, de nem ért velük egyet. Hangsúlyozta: a Kreml "egyértelműen, abszolút módon, másoknál nem kevésbé" érdekelt annak kiderítésében, hogy miért zuhant kómába az ellenzéki politikus.



Úgy vélekedett, hogy az incidens nem ok arra, hogy megromoljanak az orosz-nyugati kapcsolatok.



"Először is, mi ezt nem akarjuk. Másodszor: erre nincsen semmi ok" - nyilatkozott a szóvivő.



Kitért Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóháza elnökének nyilatkozatára, amelyben a politikus uniós országok provokációját sejttette a történtek mögött. Hangsúlyozottan hipotetikusan érvelve azt mondta, hogy ha Moszkva véglegesen arra a megállapításra jutna, hogy mérgezés történt, elgondolkodna azon, hogy kinek állt ez érdekében.



Vologyin az alsóház honlapján kedden közzétett nyilatkozatában közölte: annak kivizsgálására utasította a biztonsági és korrupcióellenes bizottságot, hogy vajon az, ami Navalnijjal történt, nem Németország és európai országok provokációja volt-e annak érdekében, hogy feszültséget keltsenek Oroszországban, és megnehezítsék a Fehéroroszország belügyeibe való külső beavatkozás megakadályozását. Feltételezését a "radikális ellenzékiért aggódó" Angela Merkel német kancellár és Josep Borrell, az Európai Unió külpolitikáért felelős főképviselője vizsgálatot követelő nyilatkozataira alapozta.



Vologyin szerint uniós államok, Ukrajna és az Egyesült Államok az ellenzék támogatásával és "provokációk" szervezésével "minden teketória nélkül beavatkoztak" Fehéroroszország belügyeibe. "Ezen a prizmán keresztül nézve sok minden a helyére kerül" - írta.

A Navalnijt a csütörtöki kómába esése után elsőként ellátó omszki első mentőkórház igazgatója, Alekszandr Murahovszkij a Rosszija 24 hírtelevíziónak elmondta: arra kérte az orosz ellenzékit szombat óta kezelő berlini Charité klinikát, hogy bocsássa rendelkezésre az ott elvégzett vizsgálatok adatait és indokolja meg, miért jutott arra a következtetésre, hogy mérgezés történt.



"A nemcsak Omszkban, de más független laboratóriumokban elvégzett vizsgálatok alapján negatív eredményt kaptunk azzal kapcsolatban, hogy vannak-e kolinészteráz-gátlók Alekszej Navalnij biológiai nedveiben" - mondta.



Murahovszkij közölte, hogy második alkalommal fejezte ki együttműködési szándékát a Charitének, amely hétfőn azt állította, hogy a vizsgálati eredmények mérgezésre utalnak. Az omszki vizsgálatok eredményét a német orvosok rendelkezésére bocsátották.



Az omszki orvosok szerdán nyílt levelet tettek közzé, amelyben nehezményezték, hogy egészségügyi végzettségű emberek "politikai diagnózist" állítottak fel a Navalnij-ügyben. A szerzők szerint a "liberális közösségnek" az életmentő tevékenységükre adott heves reagálása "meghaladja az etika és a józan ész határait".



Az omszki rendőrség egyébként szerdán meghallgatta a történtekről Kszenyija Fagyejevát, a Navalnij vezette hálózat helyi vezetőjét. Oroszországban bűnügyi nyomozás nem indult az ügyben, mert a hivatalos indoklás szerint nem sikerült azonosítani a politikus szervezetébe került anyagot.



A Navalnij-ügy és a fehérorosz válság miatt egyébként a rubel 2016 februárja óta példátlan szintre zuhant. Az euróért szerdán 89,8050, a dollárért 76,0025 rubelt adtak.