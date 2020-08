Koronavírus-járvány

Több mint 5 ezer új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Franciaországban

Több mint 5 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Franciaországban, ami az általános karantén május végi feloldása óta rekordnak számít - közölte szerda este az egészségügyi minisztérium.



Míg kedden 3304 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak, szerdára 60 százalékkal 5429-re emelkedett ez a szám. A múlt héten már többször is megközelítette az 5 ezret a napi új esetszám, de szerdán emelkedett először 5 ezer fölé. A rekord részben annak köszönhető, hogy ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban. A múlt héten csaknem 700 ezer tesztelést végeztek országszerte.



Jean Castex miniszterelnök a járvány erősödése miatt szerdán felelősségvállalásra kérte a franciákat a szeptember 1-től a munkahelyeken és az oktatási intézményekben kötelező maszkviselést illetően is, mert szerinte "mindenkinek éreznie kell, hogy érintett a járvány elleni küzdelemben".



A kormányfő a France Inter közszolgálati rádiónak adott interjúban elmondta: ugyanakkor nincs ok aggodalomra az egészségügyi helyzetet illetően, mert annak ellenére, hogy Franciaországban és Európában is megugrott az új esetek száma, "nem hasonlítható a helyzet az áprilisihoz vagy a májusihoz". Hozzátette, az általános karantén kihirdetése "nem célja" a kormánynak.



A dél-franciaországi Marseille-ben szerdától mindenesetre minden közterületen kötelező a maszkviselés, és a bárok, éttermek, kávéházak és élelmiszerboltok este 11 óra és reggel 6 óra között zárva tartanak. Az intézkedések szeptember 30-ig vannak érvényben. A teljes déli Bouches-du-Rhone megyét augusztus közepén nyilvánította a kormány vörös zónának, amely a prefektusnak korlátozó intézkedések bevezetését teszi lehetővé. A maszkviselés Párizshoz hasonlóan már két hete kötelező Marseille több kerületében az utcákon is, ahol 100 ezer lakosra 177 fertőzött jut, miközben az országos arány 33.



Az egészségügyi minisztérium informatikai problémára hivatkozva szerdán nem közölte sem a kórházi kezelésre szorulók, sem a Covid-19 fertőzésben az elmúlt 24 órában elhunytak számát. Kedden 4600 fertőzött szorult kórházi ellátásra, ami kilencvennel kevesebb volt, mint hétfőn, közülük 410-en voltak lélegeztetőgépen, míg áprilisban 7 ezer súlyos beteget ápoltak a francia kórházakban. Az áldozatok száma kedden 22-vel 30 544-re emelkedett. A fertőzés jelenleg a 20 és 40 év közötti korosztályban intenzív, és ezért az esetek többségében könnyebb lefolyású, mint a járvány kezdetén.