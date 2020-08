Koronavírus

Macron "egyértelmű szabályokat" ígért a járvány erősödésével szemben

Franciaországban a fertőzés jelenleg a 40 év alatti korosztályban intenzív, és ezért az esetek többségében könnyebb lefolyású, mint a járvány kezdetén. 2020.08.25 21:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Emmanuel Macron francia államfő kedden jelezte, hogy "egyértelmű szabályokat" vezetnek be mindenhol az országban a koronavírus-járvány erősödése miatt.



"Prioritás az egészségügynek" - írta az elnök a Twitteren.



"Ma délelőtt összehívtam a védelmi tanácsot azért, hogy az iskolakezdést a lehető legjobb körülmények között szervezzük meg a járvány alakulására való tekintettel. Iskola, munkahely, nyilvános helyek: mindenhol egyértelmű szabályok lesznek azért, hogy mindenki visszanyerje a bizalmát" - tette hozzá.



A koronavírus-járvány miatt tavasszal kihirdetett általános karantén okozta recesszió miatt 100 milliárd eurósra tervezett gazdaságösztönző csomag keddre tervezett bejelentését a vírushelyzet romlása miatt a kormány szeptember 2-re halasztotta. Helyette Emmanuel Macron mintegy három órán át konzultált hivatalában Jean Castex miniszterelnökkel és kormánya csaknem valamennyi tagjával a jövő hétfői iskolakezdésről.



A védelmi tanács ülésén a tárcavezetők értékelték a vírus alakulását, mindenekelőtt azokban a régiókban, a francia Riviérán és Párizs térségében, ahol a koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt héten megugrott. A legfőbb kérdés az egészségügyi előírások pontos meghatározása volt, miután a maszkviselés szeptember 1-től kötelező minden munkahelyen és oktatási intézményben 11 éves kor felett. A megvitatott intézkedéseket várhatóan a szerdai kormányülés után jelenti be a kormány.



Az ellenzéki politikusok egy része azt kérte kormánytól, hogy a közoktatási intézményekben ingyenesen juthassanak a tanulók és a tanárok a kötelező maszkokhoz. Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter korábban már jelezte, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak ingyenessé teszi a kormány a maszkhoz jutást, a többieknek viszont a tanszerekkel együtt maguknak kell beszerezniük.



A Le Monde című napilap úgy értesült, hogy a védelmi tanács ülésén az a döntés született, hogy az állam nem teszi ingyenessé az általános és középiskolai tanulóknak a maszkot, jóllehet annak viselése szigorúan kötelező lesz. A kormány álláspontja szerint a franciákat felelőssebbé kell tenni, miután a járvány erősödésének jelei egyértelműek, és az ingyenesen hozzáférhető maszk ezt nem segítené elő.



"Vissza kell térni a egyéni felelősség fogalmához" - idézett a lap egy minisztert a védelmi tanács ülése után.



"Az óvszert sem fizetjük ki mindenkinek, pedig az AIDS is halálos. Nem az állam dolga ezt a költséget átvállalni, már csak azért sem, mert a helyzet sokáig fog tartani. Egyetlen országban sem ingyenes a maszk" - mondta egy elnöki forrás a lapnak.



A kormány ugyanakkor arról döntött, hogy a koronavírus szempontjából veszélyeztetettnek számító emberek, például a cukorbetegek, továbbra is ingyenesen juthatnak receptre felírt maszkhoz a gyógyszertárakban. Olivier Véran egészségügyi miniszter vasárnap jelezte, hogy 53 millió ingyenes maszkot postán küldött szét a kormány hátrányos helyzetű rászorulóknak.

A kormány döntése után több önkormányzati vezető, köztük Valérie Pécresse, a Párizs környéki Ile-de-France régió jobboldali elnöke jelezte, hogy megyei szinteken biztosítani fogják az ingyenes maszkokat az iskoláknak.



Agnes Pannier-Runacher ipari államtitkár kedden egyébként jelezte, hogy Franciaország maszkellátása "már nem függ Kínától".



"Hetente 50 millió egészségügyi maszkot gyártunk" - mondta a kormánytag a CNews hírtelevízióban. Megerősítette, hogy októberre 60 millióra, decemberre pedig 100 millióra emelkedik ez a szám, így az igényeket az állam mostantól a kínai import nélkül is ki tudja majd elégíteni.



A francia egészségügyi hatóságok csaknem 3304 ezer új fertőzöttről számoltak be kedden az azt megelőző 24 órából, míg hétfőn 1649 új esetet regisztráltak.



Az elmúlt héten több mint 25 ezer új esetet regisztráltak (csütörtökön, pénteken és vasárnap csaknem 5 ezret), ami rekordnak számít a kijárási korlátozások óta eltelt időszakot tekintve.



A fertőzés jelenleg a 40 év alatti korosztályban intenzív, és ezért az esetek többségében könnyebb lefolyású, mint a járvány kezdetén. Kedden 4600 fertőzött szorult kórházi ellátásra, ami kilencvennel kevesebb, mint hétfőn, közülük 410-en vannak lélegeztetőgépen, míg áprilisban 7 ezer súlyos beteget ápoltak a francia kórházakban. Az áldozatok száma az elmúlt 24 órában 22-vel 30 544-re emelkedett.