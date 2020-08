Koronavírus-járvány

Az amerikai farmerek újabb egymilliárd dolláros segítséget kapnak a kormánytól

Az amerikai farmerek újabb egymilliárd dolláros segítséget kapnak a szövetségi kormányzattól - jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn.



Az összeggel a kormányzat közvetve, az úgynevezett Farmerek a Családi Élelmiszercsomagért-program révén segíti az élelmiszertermelőket és az állattenyésztőket.



A program egyike azoknak a kormányzati erőfeszítéseknek, amelyekkel a Trump-adminisztráció részben a farmereket, részben a nehézségekkel küszködő családokat kívánja segíteni. Az összegből ugyanis mezőgazdasági termékeket vásárol fel, köztük olyan feldolgozott, előre csomagolt árukat is, amelyeket a koronavírus-járvány miatt zárva tartó éttermek nem tudnak átvenni. Ezeket a felvásárlás után ingyenesen a munka nélkül maradt, vagy nehéz anyagi helyzettel küszködő családoknak juttatják élelmiszerbankokon és jótékonysági szervezeteken keresztül.



Az amerikai elnök egy észak-karolinai élelmiszercsomagoló üzemben jelentette be az újabb segítséget, miután személyesen részt vett a republikánusok elnökjelölt-állító konvenciójának első napján az észak-karolinai Charlotte városban.



A szövetségi agrárminisztérium honlapja szerint a tárca augusztus végéig 2.7 milliárd dollárt kíván fordítani a farmerek és a szegény családok megsegítésére.



Hétfőn közzétett közleményében a Fehér Ház kiemelte: a program keretében - amelyet Donald Trump áprilisban hirdetett meg - eddig több mint 70 millió élelmiszercsomagot juttattak a rászorulóknak a farmerektől felvásárolt árukból.