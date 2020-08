Koronavírus-járvány

Szeptembertől változnak a maszkviselés szabályai Csehországban

Kötelező lesz az arcmaszk használata az egészségügyi és a szociális intézményekben, a hivatalokban, a tömegközlekedési eszközökön és a választási helyiségekben. 2020.08.25 11:30 MTI

Csehországban szeptember elsején a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban új védekezési szabályok lépnek életbe.



Az egészségügyi minisztérium hétfő este kiadott rendkívüli rendelete szerint szeptembertől kötelező lesz az arcmaszk használata az egészségügyi és a szociális intézményekben, a hivatalokban, a tömegközlekedési eszközökön és a választási helyiségekben.



Ugyanakkor pozitív Covid-19-teszt esetében a kötelező karantén az eddigi két hétről 10 napra csökken. Ez a rendelkezés azokra is érvényes, akik kapcsolatba kerültek a megfertőzött személyekkel.



A szaktárca egy hete közölte, hogy az arcmaszkok viselete az iskolákban, üzletekben, fodrászatokban és más hasonló szolgáltatást nyújtó üzletekben, valamint az éttermekben is kötelező lesz. A most kiadott rendkívüli rendelet ezeket azonban már nem tartalmazza.



"Az arcmaszkok használatát csak a járványügyi szempontból legkockázatosabb helyeken tesszük kötelezővé. Használatukat ajánljuk olyan helyeken is, ahol sok ember gyűlik össze" - indokolta a döntést Adam Vojtech egészségügyi miniszter.



Továbbra is kötelező az arcmaszkok használata az olyan tömegrendezvényeken, ahol a résztvevők száma meghaladja a százat. Zárt helyeken a résztvevők maximális száma ötszáz, szabadtéren ezer lehet. Szeptember elsejétől azonban az ötezer főnél nagyobb befogadóképességű stadionokban, amfiteátrumokban vagy koncerttermekben több 500-500 vagy 1000-1000 fős szektor is kialakítható - áll a cseh szaktárca új rendeletében.