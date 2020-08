Illegális bevándorlás/Koronavírus

Szicília kormányzója bbezáratja a sziget összes migránstáborát

A szicíliai regisztrációs központok és migránstáborok kiürítését, valamint a bevándorlók elszállítását jelentette be a sziget kormányzója "migránsinvázióra és egészségügyi vészhelyzetre" hivatkozva szombat este.



Nello Musumeci közleményben hangsúlyozta, hogy "Szicília nem szenvedheti el tovább a jelenlegi migránsinváziót". A dél-olaszországi sziget kormányzója bejelentette, hogy elrendeli az összes regisztrációs központ és migránstábor felszámolását.



"Azonnali légi folyosó lépjen életbe (a bevándorlók elszállítására), szabadítsák meg Szicíliát ezektől a szégyenletes intézményektől, és kezdjük a sort Lampedusával" - fogalmazott Nello Musumeci.



Úgy vélekedett, hogy az európai és olaszországi migrációs szabályok hatályukat veszítették, mivel "Európa úgy tesz, mint hogyha semmi sem történne, az olasz kormány pedig - minden felhívásunk ellenére - úgy döntött, nem követi a hatályos rendelkezéseket, és nem zárja le a kikötőket, ahogyan tavaly tette". A politikus a tavaly nyáron az akkori belügyminiszter, Matteo Salvini bevezette migrációs rendelkezésekre utalt, amelyeket a jelenlegi baloldali kormány sem törölt el.



Nello Musumeci hozzátette, a kormányerők a bevándorlás "jelenségét minden korábbinál jobban alábecsülik, és nem értik meg, mennyire növeli ez a feszültséget".



"Azt akarják, hogy a szicíliaiak rasszisták legyenek, miközben ők a világ legbefogadóbb népe? Ha akarja, Róma megtámadhatja rendelkezésemet. Elég volt: már eddig is túlzott tiszteletet tanúsítottunk az intézményes döntések iránt a jelenlegi vészhelyzetben, és ezért cserébe csak hallgatást, közömbösséget és cserben hagyást kaptunk" - fogalmazott.



A jobboldali lista élén Szicíliát 2017 óta vezető Nello Musumeci bejelentése azt követően született, hogy a római kormány elrendelte az Aurelia karanténhajó kikötését a szicíliai Augustában. A város polgármestere, a kormánypárti Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa, Cettina Di Pietro nemet mondott a migránsok partra szállására a helyi lakosok egészségének védelmére hivatkozva, de a belügyminisztérium és a helyi prefektúra elrendelte a kikötést.



Az Aureliáról 167 tunéziai bevándorló szállt le szombaton, akiket szicíliai táborok között osztottak szét. A karanténhajó ezt követően ismét elindult Lampedusa szigete felé, hogy újabb migránscsoportot szállítson Szicíliába.



Nello Musumeci a bejelentésével nyíltan szembeszegült a római kormánnyal, amely két hónapja Szicíliába helyezi át a Lampedusára érkezőket.



Év eleje óta több mint 17 ezer bevándorló ment Olaszországba, míg tavaly ugyanezen időszakban 5 ezernél kevesebb. Többségük májustól érkezett, elsősorban Lampedusa szigetére, ahol jelenleg is nagyjából ezren tartózkodnak a kétszáz személyes regisztrációs központban.