Diplomácia

Josep Borrell: újra van remény a líbiai békére

Újra remény van arra, hogy Líbiában béke legyen - jelentette ki szombati sajtónyilatkozatában Josep Borrell, az Európai Unió külpolitikáért felelős főképviselője, az előző nap a líbiai kormány által bejelentett, egész országra kiterjedő tűzszünettel kapcsolatban.



A főképviselő úgy véli, hogy a tűzszünet kihirdetése egy igen konstruktív előrelépés, amely a líbiai vezetők eltökéltségét jelzi a jelenlegi patthelyzet leküzdésére, és esélyt teremt a közös alapok kialakítására, a régóta fennálló líbiai válság békés politikai megoldása felé, valamint az külföldi beavatkozás megszüntetésére.



"Teljes mértékben támogatjuk a katonai tevékenységek azonnali beszüntetésére vonatkozó megállapodást, amely távozásra szólítja fel az országban állomásozó külföldi haderőt, és az ENSZ által vezetett berlini folyamat keretében történő béketárgyalások folytatását irányozza elő" - fogalmazott Borrell.



Az uniós politikus arra is felszólította az líbiai feleket, hogy hajtsanak végre gazdasági reformot, "az olajbevételek tisztességes és átlátható elosztási mechanizmusának kialakítása, valamint a líbiai gazdasági és pénzügyi intézmények működésének javítása érdekében".



"Megerősítjük a szuverén, egyesült, stabil és gazdaságilag sikeres Líbia kialakítása felé tett elkötelezettségünket" - húzta alá.



A nemzetközileg elismert tripoli székhelyű líbiai kormány, egész országra kiterjedő tűzszünetet jelentett be pénteken továbbá azzal a felhívással fordult a tobruki ellenkormányhoz, hogy vonja ki erőit Szirt tengerparti városból, ahol az év eleje óta ellenőrzése tartotta a kulcsfontosságú olajterminálokat.



Mindkét fél meg akarja szüntetni a kőolajtermelés blokádját, amelyet a tobruki székhelyű, Halifa Haftár tábornok vezette erők és szövetségeseik vezettek be Szirtben, hogy nyomást gyakoroljanak Tripolira. A felek abban is egyetértenek, hogy az olajbevételek az állami olajvállalat külföldön fenntartott számlájára kerüljenek. Megállapodtak egy közös rendőri erő felállításáról, amely az olajterminálok biztonságáért lesz felelős.



Ezen kívül parlamenti és elnökválasztást is akar rendezni mindkét fél, Tripoli már kilátásba is helyezte ennek idejét: jövő márciusban lennének.



Üdvözölte a kezdeményezéseket az ENSZ és Egyiptom is. Az ENSZ azonnal követelte, hogy távozzon az országból minden külföldi zsoldoskatona, akikből több ezer harcolt mindkét oldalon.



Líbia 2011-ben, Moammer Kadhafi diktátor megbuktatása és meggyilkolása után süllyedt káoszba.