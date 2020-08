Koronavírus-járvány

Oroszország a héten kezdi meg vakcinájának "posztregisztrációs" tesztelését

Ezzel párhuzamosan pedig az orosz egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok önkéntes alapon történő oltása is. 2020.08.23 19:12 MTI

Már a héten 40 ezer ember bevonásával kezdődik meg a Szputnyik V elnevezésű első orosz vakcina klinikai tesztelésének "posztregisztrációs" szakasza, ezzel párhuzamosan pedig az orosz egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok önkéntes alapon történő oltása is - jelentette be Kirill Dmitrijev, a koronavírus elleni orosz oltóanyag kidolgozását finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a pénteki orosz lapok szerint.



Dmitrjev szerint a randomizált, a placebokontrollos klinikai vizsgálatokat is magában foglaló tesztelés de facto harmadik fázisa teljes mértékben megfelel majd a nemzetközi előírásoknak. Elmondta, hogy a munkálatokba konzulensként nagy nyugati szervezeteket is bevonnak.



A vezérigazgató közölte, hogy a Szputnyik V tesztelése más országokban - az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, a Fülöp-szigeteken, Indiában és Brazíliában - augusztus végén vagy szeptember elején kezdődhet.



Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter az Interfax hírügynökség szerint bejelentette, hogy hazája kétezer dózist kap az orosz vakcinából klinikai kipróbálásra. Mexikóban ezen felül két kínai, egy amerikai és egy brit-francia oltóanyagot is tesztelnek.