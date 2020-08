Oroszország

Navalnij - Az omszki orvosok engedélyezték Navalnij Németországba szállítását

Engedélyezték Alekszej Navalnij kómába esett ellenzéki orosz politikus Németországba szállítását az omszki első mentőkórház orvosai.



Anatolij Kalinyicsenko, a kórház helyettes főorvosa közölte, hogy a páciens állapota stabil és Navalnij hozzátartozóinak kérésére az orosz orvosok megadták az engedélyt a berlini kórházba való átszállítására azzal a feltétellel, ha a német orvosok vállalják a páciensért a felelősséget. Kalinyicsenko ismételten kizárta a mérgezés lehetőségét.



A helyi egészségügyi hatóság szerint a páciens elszállításáról döntő konzíliumon jelen volt a politikus felesége, Julija Navalnaja is, aki egyébként a nap folyamán Vlagyimir Putyin elnökhöz fordult levélben azzal a "hivatalos követeléssel", hogy engedélyezze férje átszállítását egy berlini kórházba. Ehhez a német Cinema for Peace Foundation magánalapítvány Nürnbergből egy Bombardier Challenger 604-es orvosi repülőgépet küldött Omszkba.



Kira Jarmis, Navalnij sajtótitkára a Twitteren szintén azt közölte, hogy a tárgyalások elmozdultak a holtpontról és esély nyílt a politikus elszállítására. Pedig még este is úgy tűnt, hogy Navalnij Omszkban marad, mert Alekszandr Murahovszkij, a szibériai város első mentőkórházának főorvosa azt mondta, hogy a kómába esett Navalnij szállítása kockázatos lenne. Azt mondta, hogy erről a Németországból érkezett orvosok részvételével megtartott konzílium döntött. Jarmis hazugságnak nevezte, hogy Navalnij feleségét is beengedték a konzíliumra.



Murahovszkij egyebek között arra hivatkozott, hogy a politikus azután lett rosszul, hogy az őt szállító repülőgép felszállt a tomszki repülőtérről. Mint mondta, ennek alapján feltételezhető, hogy állapota ismét súlyosbodhat nyomásváltozás esetén.



Kalinyicsenko erről később azt mondta, hogy a német orvosok Navalnij szállíthatósága, az oroszok pedig az állapota stabilizálásig való omszki ápolása mellett érveltek.



Navalnij csütörtökön lett rosszul a Tomszk-Moszkva repülőjáraton, ami miatt a gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban. A politikus kómába esett, géppel lélegeztették. Munkatársai és hozzátartozói szerint az ellenzéki politikust megmérgezték és az orvosok csak azért tartják a kórházban, hogy a méreg kiürüljön a szervezetéből.



Az omszki orvosok ezzel szemben bejelentették, hogy nem találtak sem méreganyagot, sem méregnyomot a politikus szervezetében. Az átaluk legvalószínűbbnek tartott diagnózis szerint megbomlott a szénhidrát-egyensúly, anyagcserezavar lépett fel, amelyet a vércukorszint hirtelen zuhanása váltott ki.



Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő arra a kérdésre válaszolva, hogy a Kreml beavatkozott-e Navalnij elszállításának ügyébe, újságíróknak Moszkvában azt mondta, hogy ebben az ügyben a kezelőorvos hivatott dönteni. "A Kreml nem foglalkozik páciensek gyógyításával. Mi nem vagyunk orvosok" - hangoztatta a szóvivő még Navalnaja levelének közzététele előtt.

Oroszország néhány városában Navalnijt támogató megmozdulások voltak csütörtökön és pénteken, ezeknek több részvevőjét előállították a rendőrök.