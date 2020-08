Terror

Barr: az igazságügyi minisztérium ismét halálbüntetést kér a bostoni robbantóra

Az amerikai igazságügyi minisztérium ismét halálbüntetést kér a bostoni maraton robbantójára, Dzsohar Carnajevre - jelentette ki William Barr igazságügyi miniszter az AP amerikai hírügynökségnek washingtoni idő szerint csütörtök este.



"Mindent megteszünk, ami szükséges, ha kell, a szövetségi legfelsőbb bíróságig is elmegyünk a halálbüntetés kiszabása érdekében" - fogalmazott Barr.



A csecsen születésű, de amerikai állampolgárságú Carnajevet 2015-ben már halálra ítélték a bostoni maratoni futóversenyen 2013-ban elkövetett robbantásai miatt. Idén augusztus elején azonban egy bostoni fellebbviteli bíróság megsemmisítette a halálos ítéletet a tárgyalás során elkövetett hibákra hivatkozva.



Carnajev 2013-ban a fivérével együtt követett el pokolgépes merényletet az évente megrendezett futóverseny célvonala közelében. A támadásban hárman életüket vesztették, és 246 ember megsérült, sokan súlyosan, maradandó egészségkárosodást szenvedve. A rendőrség az akkor 19 éves Dzsohar Carnajevet elfogta, bátyját, a 26 éves Tamerlant pedig agyonlőtte, miután ő halálosan megsebesített egy rendőrt.



Dzsohar Carnajev ellen harminc bűncselekmény - köztük négy emberölés, valamint életek tömeges kioltására alkalmas fegyver használata - miatt emeltek vádat, és halálos ítéletet szabtak ki rá.



A férfi ügyvédjei azonban azzal érveltek, hogy a médiaérdeklődés lehetetlenné tette a tisztességes pert Bostonban. Felhozták azt is, hogy az esküdtszék két fiatal tagja a közösségi médiában olyan megjegyzéseket tett közzé, amelyek elfogultságról tettek tanúbizonyságot már a per 2015-ös kezdete előtt.



A fellebbviteli bíróság augusztusban - a halálos ítélet megsemmisítésekor - közleményben tudatta: utasította a szövetségi bíróságot, hogy új büntetést szabjon ki, fenntartva az esküdtszék által kimondott bűnösséget.



Barr erre reagálva szögezte le, hogy ismét halálbüntetést kérnek Carnajevre.



Donald Trump amerikai elnök már a bostoni fellebbviteli bíróság büntetést megsemmisítő ítélete után azt írta a Twitteren, hogy a szövetségi kormányzatnak ismét halálbüntetést kell kérnie.