Fehérorosz elnökválasztás

Szijjártó Péter a minszki helyzetről egyeztetett

Josep Borrellel, az Európai Unió külügyi főképviselőjével és Heiko Maas német külügyminiszterrel egyeztetett telefonon vasárnap a minszki helyzetről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter vasárnap este Facebook-oldalán kiemelte: az európai politikai közvéleményt továbbra is a minszki helyzet foglalkoztatja. Remélhetőleg minél előbb sikerül olyan megnyugtató megoldásokat találni, amelyek a párbeszéden alapulnak és az Európai Unió egységes álláspontját tükrözik - tette hozzá.



A kérdés napirenden lesz a külügyminiszterek következő tanácsülésén, augusztus 27-én és 28-án, Berlinben - írta a magyar diplomácia vezetője.



Fehéroroszországban a pénteken bejelentett hivatalos végeredmény szerint a múlt vasárnapi elnökválasztást Aljakszandr Lukasenka jelenlegi elnök nyerte a szavazatok 80,1 százalékával. Legfőbb ellenlábasa, Szvjatlana Cihanouszkaja a voksok 10,12 százalékát kapta. A választás óta minden nap az utcára vonulnak az emberek, tüntetéseket jelentettek Minszkből, Grodnóból, Bresztből és más városokból is. A hatóságok országszerte több ezer ember vettek őrizetbe. A tüntetéseknek már halálos áldozatai is vannak.