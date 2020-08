Koronavírus-járvány

Nem lassul Ukrajnában a fertőzés terjedése

Az elmúlt napban az igazolt fertőzöttek száma 1637 új esettel 91 356-ra, az elhunytaké pedig 24 újabb halálos áldozattal 2068-ra nőtt. 2020.08.16 17:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra sem lassul számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, vasárnapra is több mint 1600 új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már meghaladta a 91 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



Az elmúlt napban az igazolt fertőzöttek száma 1637 új esettel 91 356-ra, az elhunytaké pedig 24 újabb halálos áldozattal 2068-ra nőtt, miközben eddig 47 822-en gyógyultak meg, közülük előző nap csupán 392-en. Jelenleg 41 466 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1221-gyel nőtt egy nap alatt.







Most némileg visszaesett ugyan, de a megelőző napokban gyorsuló ütemben terjedt a fertőzés, és ismét sorozatban döntötte meg a korábbi csúcsot, a pénteken feljegyzett új betegek száma pedig már elérte az 1847-et, a mi a járvány kitörése óta az eddigi legmagasabb napi növekmény.



A legtöbb új beteget, 228-at ismét a keleti országrészben lévő Harkiv megyéből jelentették, a második legtöbbet, 183-at pedig ezúttal a romániai határnál lévő Csernyivci megyéből.



A legtöbb haláleset, négy, az ország legfertőzöttebb régiójában, a nyugat-ukrajnai Lviv megyében történt szombaton. A megyében velük együtt az elhunytak száma 328-ra nőtt, az igazolt fertőzötteké pedig megközelítette a 12 ezret.



Az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben 146 új beteget regisztráltak, és két újabb haláleset történt - tájékoztatott Vitalij Klicsko főpolgármester a Telegram üzenetküldő portálon. Velük együtt az azonosított fertőzöttek száma a fővárosban 10 538-ra, az elhunytaké 153-ra nőtt. Klicsko kiemelte, hogy az elmúlt hétben jelentősen megnőtt a kórházi ápolásra szoruló koronavírusos betegek száma Kijevben, ezért a főváros elkezdte előkészíteni fogadásukra az egészségügyi intézmények úgynevezett "második hullámát". Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szombati tájékoztatóján közölte, hogy Kijevben, valamint és két nyugat-ukrajnai régióban, Lviv és Csernyivci megyékben már meghaladta a kórházi ágyak leterheltsége a kritikus 50 százalékot.



Kárpátalján a legfrissebb adatok szerint az eddig igazolt fertőzöttek száma 6246, közülük 237-en haltak bele a betegségbe, míg 2686-an győzték le a kórt.



Sztepanov vasárnapi tájékoztatóján afelől biztosított, hogy jelenleg az ukrán egészségügyi rendszer sokkal felkészültebb a kórházi ellátásra szoruló betegek nagyobb hullámának fogadására, mint a járvány kezdetekor volt. Szavai szerint jelenleg mintegy 34 ezer ágy van elkülönítve koronavírusos betegek fogadására, továbbá 3007 lélegeztetőgép áll rendelkezésre. Hozzáfűzte, hogy ezen felül folyamatosan növelik a tesztelést, javulnak a kezelési protokollok, és egyre több személyi védőeszközt vásárolnak az orvosok számára. Ukrajnában már több mint 9600 egészségügyi alkalmazott fertőződött meg koronavírussal.