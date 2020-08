USA

Kamala Harris lesz Joe Biden alelnökjelöltje

2020.08.12 10:23 MTI

Kamala Harris kaliforniai szenátor lesz Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltjének alelnökjelöltje - jelentette be kedden délután Delaware-ban kiadott közleményében Biden kampánycsapata.



Az 55 éves szenátor, aki korábban ügyész volt Kaliforniában, az első színesbőrű női alelnökjelölt az Egyesült Államok történetében.



"Végtelen megtiszteltetéssel jelentem be, hogy Kamala Harrist, a dolgozó rétegek védelmének bátor harcosát és az állam egyik legnagyszerűbb szolgálóját választottam alelnökjelöltemnek" - fogalmazott a Joe Biden által aláírt közlemény. Biden kitért arra is, hogy Harris, még kaliforniai ügyészként, együttdolgozott Beau Bidennel, a várható demokrata elnökjelölt azóta elhunyt, idősebbik fiával. "Figyeltem, ahogyan szembeszálltak a nagy bankokkal, segítették a dolgozókat és védelmezték a nőket és a gyerekeket a rossz bánásmódtól" - írta Joe Biden. Kamala Harris, aki 2017 óta szenátor a szövetségi kongresszusban, jamaicai és indiai bevándorlók gyermeke. Politikusként a Demokrata Párt balszárnyához sorolják.



A közlemény szerint Kamala Harris Joe Bidennel együtt szerdán tart bemutatkozó és programadó beszédet.



Donald Trump amerikai elnök a Twitteren reagált a bejelentésre. Rövid videót tett közzé, amelyben Harrist a többi között radikális baloldalinak nevezi, felidézve, hogy az elnökjelöltségért is harcba szálló politikusnő a kampányban a társadalombiztosítás államosítását és új adókat ígért. "A lassú Joe és a hamis Kamala együtt tökéletes pár, Amerikának rossz" - hirdette a Trump által közzétett videó.