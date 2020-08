Koronavírus

Izraeli oktatási miniszter: Szeptember elsején megnyitják az iskolákat

Szeptember elsején megnyitják az izraeli iskolákat a koronavírus járvány ellenére Joáv Gallant oktatási miniszter döntése szerint.



Gallant a kneszet ülésén jelentette be, hogy az izraeli gazdaság működése, a szülők munkába állása érdekében újraindul az oktatás az iskolákban a jelenleg napi 1600 körüli új fertőzést okozó koronavírus járvány, a második hullám ellenére.



Az oktatási minisztérium a pénzügyminisztériummal közösen dolgozta ki a tanítás módját, mely a folyamatosságon és a rugalmasságon alapul. Az óvodások hetente hatszor, teljes időben, korlátozások nélkül fognak óvodába járni - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



Az első és a második osztályosok csak öt napot lesznek az intézményekben, a harmadikosok és a negyedikesek pedig ezen a szintén öt napon maximum 18 fős csoportokban fognak tanulni.



Az ötödikesek és a hatodikosok egy héten kétszer hagyják el otthonukat, és szintén legfeljebb 18 fős csoportokban tanítják majd őket, s a hét hátralévő napjain távoktatást tartanak számukra. A nagyobbak várhatóan csak hetente egyszer mennek el az iskolába, egyébként otthonról, számítógépek és az internet segítségével oktatják őket.



Az iskolákban a negyedik osztálytól fölfelé állandóan maszkot kell viselniük a diákoknak, és minden nap szülői igazolást kell vinniük egészségükről. A gyerekek állandó csoportokban és mindig azonos oktatókkal tartózkodnak az épületekben.



Az oktatás koronavírus-járvány megkövetelte rendszeréhez 13 ezer új tanárra van szükség a The Jerusalem Post című angol nyelvű újság honlapja szerint, ami 4,2 milliárd sékeles (mintegy 400 milliárd forintos) többletkiadást igényel.



Az ország megoldatlan pénzügyei, az elfogadott költségvetés nélküli működés ismét gondokat okoz az egészségügyben. A legnagyobb izraeli orvosszövetség munkaügyi vitát jelentett be, és azzal fenyegetőznek, hogy ha két héten belül nem teljesítik az egészségügyi rendszer a koronavírus megnövekedett terhei nyomán kialakult finanszírozási szükségleteit, akkor tiltakozásul sztrájkba lépnek.



Hétfőn összeült a kneszet "koronabizottsága", hogy megvitassa a légi közlekedés újraindításának kérdését. Elsősorban annak feltételeiről döntenek, hogy miként látogathatnak a jövőben az izraeliek a "zöld" országokba, és milyen feltételekkel fogadják a külföldről Izraelbe érkezőket.



A mintegy kilencmilliós Izraelben eddig 83 540 embert fertőzött meg igazoltan a koronavírus, jelenleg 23 998 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja.



Vasárnap 884 új vírushordozót találtak, de ez a csekélyebb számú szombati szűrővizsgálatoknak köszönhető, mert általában napi 1600-1700 új esetet diagnosztizáltak az elmúlt héten. Jelenleg 843-an fekszenek koronavírus okozta betegség miatt kórházban, közülük 397-en súlyos esetnek minősülnek, 118 embert lélegeztetőgépen tartanak. A járvány kitörése óta 606-an haltak meg a SARS-CoV-2-vírus okozta okozta betegségben.