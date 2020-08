Fehérorosz elnökválasztás - Háromezer embert őrizetbe vettek

Mintegy százan sérültek meg fehérorosz elnökválasztást követő éjszakán az összecsapásokban, az országban mintegy háromezer embert vettek őrizetbe - közölte a BelTa fehérorosz hírügynökség belügyminisztériumi adatokra hivatkozva.



A belügyi tárca sajtószolgálata szerint az összecsapásokban a rendvédelmi szervek 39 munkatársa és több, mint 50 civil sérült meg. A minisztérium arról tájékoztatott, hogy a konfrontációnak nem volt halálos áldozata, és valótlannak nevezte az ezzel ellentétes tartalmú, az internetes híroldalakon megjelent állításokat.



A háromezer őrizetbe vétel egyharmada a fővárosban, a többi Fehéroroszország több, mint 30 településén történt.

This photo of a police van ramming protesters in Minsk. pic.twitter.com/a3G8Phh2Lc