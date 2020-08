USA-választás

Amerikai elhárítás: Peking és Teherán Trump, Moszkva Biden meggyengítésén dolgozik

Peking és Teherán Donald Trump amerikai elnök, Moszkva pedig Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje meggyengítését szeretné elérni - jelentette ki William Evanina, az amerikai Országos Elhárítási és Biztonságpolitikai Központ (NCSC) igazgatója egy péntek délután nyilvánosságra hozott közleményében.



Az elemzők által szokatlannak minősített közleményben az amerikai elhárítás csúcsvezetője arra figyelmeztetett: Kína, Irán és Oroszország megpróbálkozik majd azzal, hogy beavatkozzék az amerikai választási folyamatba, aláásva valamelyik elnökjelölt hitelességét, választási esélyeit.



William Evanina leszögezte: a három említett ország elsősorban interneten terjesztett félrevezető információkkal próbálja meg befolyásolni az amerikai választókat, igyekszik majd zavart kelteni, és megingatni a választók bizalmát a demokratikus folyamatokban. A beavatkozás módja lehet a szakember szerint a választási folyamat akadályozása, adatlopás, vagy a választási eredmények megkérdőjelezése.



Evanina mindazonáltal úgy vélekedett: "ellenfeleink nehezen tudnak majd széles körben beavatkozni, vagy manipulálni a választási eredményeket".



A szakember kifejtette: Kína és Irán azt szeretné, ha Donald Trumpot nem választanák újra. Peking "kiszámíthatatlannak" tartja Trumpot, ezért szeretné, hogy ne válasszák újra, és a személyét érintő bírálatokra összpontosít. Míg Teherán nemcsak Trumpot bírálja, hanem - Evanina megfogalmazásában - "az amerikai demokratikus intézmények meggyengítésével és az ország választások előtti megosztásával próbálkozik". Oroszország pedig - a hírszerzői elemzések szerint - "már meg is próbált beavatkozni, Joe Biden lejáratásával".

"A Kremlhez kapcsolható szereplők Donald Trump jelöltségét próbálják támogatni különböző közösségi platformokon és az orosz televízióban" - jegyezte meg Evanina. Felhozta egy oroszbarát ukrán politikus, Andrij Derkacs példáját is. Derkacs, aki független parlamenti képviselő Kijevben, Evanina szerint "azzal próbálja meg lejáratni Biden és a Demokrata Párt kampányát, hogy "korrupcióról szóló hazugságokat terjeszt" Bidenről.



Derkacs az idén májusban egy sor olyan hangfelvételt mutatott be, amelyek állítása szerint Biden és Petro Porosenko korábbi ukrán elnök beszélgetéseiről készültek 2016-ban. Biden, aki akkor az Obama-kormányzat alelnöke volt, ukrán belpolitikai kérdéseket vitatott meg Porosenkóval, azt a benyomást keltve, hogy a Porosenko-kormányzatot külföldről vezérlik. Derkacs hangfelvételeitől függetlenül is, republikánus szenátorok vizsgálatot is indítottak az ukrán gázipari cégben igazgatósági tagságot vállaló Hunter Biden - Joe Biden fia - ügyében.



A közlemény nyilvánosságra hozatalát a szenátus hírszerzési bizottságának vezető politikusai dicsérő szavakkal fogadták. A nyilvánosság a legjobb módszer a külföldi beavatkozások elleni küzdelemhez - fogalmazott Marco Rubio republikánus és Mark Warner demokrata párti szenátor újságíróknak. Ugyanakkor mindketten azt javasolták a felelős politikusoknak, hogy a hírszerzési információkat ne használják politikai fegyverként, mert "ez csak politikai ellenfeleink malmára hajtaná a vizet".