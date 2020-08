Koronavírus-járvány

Jövő héten bejegyzik az első orosz vakcinát

Hamarosan lezárul a Gamaleja Intézet által kifejlesztett, Covid-19 elleni első orosz vakcina tesztelése, és a jövő héten bejegyzik - jelentette be Oleg Gridnyev orosz egészségügyi miniszterhelyettes pénteken újságíróknak Ufában, egy helyi kórházbővítés ünnepségén.



A vakvina meg fogja kapni a regisztrációt. Most tart utolsó szakaszában a kipróbálása. Szem előtt kell tartani, hogy mindenekelőtt biztonságosnak kell lennie a vakcinának - mondta Gridnyev arra a kérdésére, hogy valóban megkapja-e a hivatalos bejegyzést augusztus 12-ére az oltóanyag.



A miniszterhelyettes szerint a vakcinát elsőként a legsebezhetőbb csoportok, az orvosok és az idősek kapják meg.



Makszim Ragyeckij, az egészségügyi tárca sajtószolgálatának vezetője valótlannak nevezte a Bloomberg és az Interfax hírügynökségnek azt az értesülését, amely szerint moszkvai orvosoknak és tisztségviselőknek felajánlották, hogy oltassák be magukat a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) által kifejlesztett vakcinával, amivel többen éltek is.



Ragyeckij szerint a lakosság vakcinálása, beleértve a rizikócsoportokét is, csak a hivatalos bejegyzés után történhet meg, ami a klinikai tesztelés harmadik, tömeges fázisában való részvételre is vonatkozik.

A világelsőnek mondott orosz vakcina fejlesztésének bírálói rendszerint arra szokták felhívni a figyelmet, hogy a dokumentáció nem hozzáférhető, és nincs világos információ a tesztelés harmadik, jövő hétre ígért "feltételes jóváhagyást" követő, korábbi közlések szerint októberben lezáruló tömeges szakaszáról sem.



Az orosz védelmi minisztérium, amely a Gamaleja Intézettel együtt dolgozott az első orosz oltóanyag kidolgozásán, már korábban bejelentette, hogy lezárta a tesztelést, és hatékonynak és veszélytelennek minősítette a vakcinát, amellyel októberben tervezik megkezdeni a tömeges oltást, és amelynek gyártását a tervek szerint havi több millió adagra futtatják fel.



Az elmúlt egy nap alatt 5241-gyel 877 135-re emelkedett Oroszországban az igazolt Covid-19-fertőzések száma a pénteken közölt hivatalos adatok szerint.



Ez 0,6 százalékos növekedést jelent. A napi növekmény immár harmadik napja kevesebb 5300-nál. Az új esetek 27,1 százaléka tünetmentes, a SARS-CoV-2 koronavírus országos reprodukciós rátája július 14. óta nem haladta meg a kettőt, pénteken 0,96 volt.



Oroszország a negyedik helyen áll a világban a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az Egyesült Államok (4 883 657), Brazília (2 912 212) és India (2 027 074) után.



Az aktív esetek száma 2113-mal 178 818-ra csökkent. A halálozások száma 119-cel 14 725-re, a gyógyultaké pedig 7235-tel 683 592-re emelkedett.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 30 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 321 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 246 322 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.