Franciaország

Fegyveres férfi ejtett túszokat egy francia bankfiókban

Hat embert túszul ejtett egy férfi egy Le Havre-i bankfiókban csütörtökön, Franciaország északnyugati részén, de foglyai közül kettőt már elengedett - közölte a helyi rendőrség.



A rendőrség szóvivője arról számolt be, hogy a túszejtő 34 éves, és korábban pszichiátriai problémái voltak. A szóvivő azt is elmondta, hogy a férfinál lőfegyver van.



Rendőrségi források a Reuters hírügynökségnek azt is elmondták, hogy a hatóság szerint a támadónak iszlamista kötődése is lehet, de ezt az értesülést egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

A man armed with a gun is holding four people hostage in a bank in #LeHavre, northern #France, and elite tactical police have been deployed https://t.co/wKR5ZLyNKO pic.twitter.com/sR6K4SyZoy — Arab News (@arabnews) August 6, 2020