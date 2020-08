Koronavírus

Eddig titkosított jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a római kormány

Az egy nap alatt kiszűrt betegek száma négyszáz fölé emelkedett az olasz egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint. A római kormány nyilvánosságra hozta a járvány első heteiben hozott egészségügyi intézkedései eddig titkosított jegyzőkönyveit.



Az utóbbi huszonnégy órában 402 új fertőzöttet szűrtek ki a szerdai 348 és a kedden diagnosztizált 190 után. A legtöbb új beteget, száztizennyolcat Lombardia tartományban szűrték, további ötvennyolc-ötvennyolc új fertőzöttet Emilia Romagnában és Venetóban. Lombardiában negyvennyolc órával korábban negyvennégy volt az új fertőzöttek napi száma.



Az egy nap alatti halálozások száma hatra csökkent a korábbi tízhez képest. A hat új halottból öt Lombardiában veszítette életét. A halottak száma elérte a 35 187-t.



Jelenleg valamivel kevesebb mint 13 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, 762 beteg van kórházban, 42 intenzív osztályon. A gyógyultak száma túllépte a 201 ezret. A gyógyultakat és halottakat is számolva a járvány februári kezdete óta 249 204 fertőzöttet diagnosztizáltak.



Az olasz kormány nyilvánosságra hozta a járvány miatt megalakított egészségügyi-szakértői bizottság jegyzőkönyveit, amelyeket eddig titkos információként kezeltek. A Luigi Einaudi Alapítvány honlapján csütörtökön közölt jegyzőkönyvek a február 28. és április 5. közti üléseinek egy részére vonatkoznak. Ezekből kiderül, hogy a járvány február 20-i kezdetét követően a bizottság Olaszország térségeinek fokozatos lezárását javasolta. Az első gócpontokat február 23-án helyezték karantén alá Lombardia és Veneto tartományban.



Ezt követően azonban Giuseppe Conte miniszterelnök a korlátozó intézkedéseket az egész országra kiterjesztette, és március 9-én minden tartományban kijárási korlátozást rendelt el, ami egészen május 18-ig tartott. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból hiányoznak a Bergamóról és térségéről tartott bizottsági ülések jegyzőkönyvei: a járványban itt betegedtek meg és haltak meg a legtöbben a lakosság arányához képest, az egészségügyi hatóságok mégis halogatták a terület vesztegzár alá helyezését.



Roberto Speranza egészségügyi miniszter a felsőházban az ősszel tervezett óvintézkedéseket vázolta. Kijelentette, hogy mivel Spanyolországban, Németországban és Franciaországban is erősödött a járvány ereje, Olaszországban is készen kell állni egy esetleges újabb fertőzési hullámra. Bejelentette, hogy a tömegközlekedési eszközökön továbbra is fenntartják a biztonsági távolságot, vagyis minden második ülést lehet csak elfoglalni. A vásárok újraindítását mérlegelik, de a zártterű szórakozóhelyeket még nem nyitják újra.

Augusztus második hétvégéjére készülve az olaszországi tengerparti városok polgármesterei emelték a bírságokat: több helyen is ezer eurót szabhatnak ki arra, aki nem hordja a szájmaszkot vagy nem tartja be a biztonsági távolságot. A szájmaszk használata szabadtéren is kötelezőnek számít, ha túl sok ember jelenlétében nem lehet betartani az egymás közötti legalább egy métert.