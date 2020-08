Koronavírus-járvány

Lengyelországban hagyományos formában kezdődik az oktatás szeptemberben

2020.08.05 19:30 MTI

Hagyományos formában, egészségügyi szabályok betartásával, de szájmaszk kötelező használata nélkül kezdődik szeptemberben az oktatás a lengyelországi iskolákban - jelentette be szerdán Dariusz Piontkowski oktatásügyi miniszter.



A lengyel általános és középiskolákban a koronavírus-járvány miatt március közepén tértek át távoktatásra. Május végétől az alsótagozatos gyermekek számára visszaállították a nem kötelező, napközi jellegű iskolalátogatást.



A hagyományos iskolai oktatást az új tanévben alapvető modellnek fogják tekinteni - közölte varsói sajtóértekezletén Piontkowski, hozzátéve: a helyi járványgócok megjelenésekor az iskolák igazgatói az illetékes hatóságokkal egyeztetve részben vagy teljességgel távoktatásra térhetnek át.



Az egészségügyi szabályok közül Piontkowski a gyakori kézmosást, a tantermek napi fertőtlenítését, gyakori szellőztetést emelte ki. Tájékoztatása szerint a szájmaszkot a diákoknak nem kell használniuk.



A száj és az orr eltakarása kötelező lesz viszont a gyerekeket az iskolába elkísérő szülők számára, nekik a társadalmi távolságtartásról is gondoskodniuk kell.



Továbbá is érvényben maradnak azok az előírások, amelyek alapján az oktatásügyi tárca rendkívüli helyzetekben korlátozhatja az iskolák működését az ország egyes térségeiben, illetve országszerte - jegyezte meg a miniszter.



Lengyelországban szerdán viszonylag magas napi növekedéstjegyeztek, 640 új koronavírus-fertőzést mutattak ki. A legtöbb, 152 új fertőzés továbbra is a Sziléziai vajdasághoz kötődik, ahol folytatódik a bányászok általános vírusszűrése.



Az országban 13 468 az aktív esetek száma, a járvány március eleji kitörése óta megfertőződött 48 789 ember közül 35 321-en felgyógyultak. Eddig 1756 koronavírusos beteg hunyt el, az utóbbi 24 óra alatt tizennyolc.