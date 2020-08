Koronavírus

A KMKSZ megalapozatlannak tartja Magyarország vörös besorolását

"Ez a döntés sok százezer ukrán állampolgárt érint hátrányosan, ellehetetleníti a határ menti kapcsolatokat, és jelentős gazdasági veszteségeket okoz az országnak." 2020.08.03 18:47 MTI

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége szakmailag megalapozatlannak és átgondolatlannak tartja, hogy az ukrán egészségügyi hatóságok a vörös besorolású országok kategóriájába helyeztek olyan szomszédos országokat, mint Magyarország, Szlovákia és Lengyelország, ahol mind az Egészségügyi Világszervezet, mind más tekintélyes szakmai szervezetek szerint is jóval kedvezőbbek a járványügyi statisztikák, mint Ukrajnában - tájékoztatta a magyar szervezet hétfőn közleményben az MTI-t.



Ez a döntés sok százezer ukrán állampolgárt érint hátrányosan, ellehetetleníti a határ menti kapcsolatokat, és jelentős gazdasági veszteségeket okoz az országnak - emelték ki közleményükben.



A KMKSZ elnöksége hozzátette: nyomatékosan kéri az ukrán hatóságokat, hogy mihamarabb vizsgálják felül ezt a döntést, és a járványügyi helyzet becslésénél olyan nemzetközileg is elfogadott tényezőket vegyenek figyelembe, amelyek alkalmasak a fertőzésveszély reális megbecsülésére.



"Az átmeneti időszakban is fontosnak tartjuk a kölcsönösség elvének betartását, a magyar-ukrán határtól számított harminc kilométeres övezetben való karanténmentes közlekedés lehetőségének biztosítását ukrán részről is" - hangsúlyozta a kárpátaljai magyar szervezet.



Az ukrán kormányzat augusztus 1-jétől változtatott a külföldi országok vörös, illetve zöld besorolásán, ami miatt többek mellett Magyarországot a zöldből a vörös zónába sorolta át. Zöld zónába ezentúl azokat az országokat sorolják, amelyekben az elmúlt két hét alatt nem haladta meg az adott országban a 30 százalékot a betegek számának növekedése, illetve a százezer lakosra eső betegek száma az ukrajnaiét. Az adatokat hetente fogják felülvizsgálni. Az ukrán egészségügyi tárca által a honlapján közzétett táblázat szerint Magyarországon százezer lakosra csak 2,26 beteg jutott, ami jóval jobb az ukrajnai adatnál, amely jelenleg most 33,02 beteg, de a növekedés 108,5 százalékos volt az elmúlt két hét alatt.

