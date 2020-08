Bűncselekmény

Újabb túszdráma Ukrajnában: egy férfi robbanószerrel fenyegetőzött egy kijevi bankban

Robbanószer felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi Kijev belvárosában egy kereskedelmi központban lévő bankintézetben, de rövid időn belül őrizetbe vették - hozta nyilvánosságra az ukrán rendőrség



A férfi déltájban ment be az Universal bank fiókintézetébe, és azt állította, hogy a hátizsákjában robbanószer van. A helyiséget mindenki elhagyta, a fiókvezető önként jelentkezett, hogy ott marad túsznak - tájékoztatott Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes a Facebook-oldalán.



Közzétette a férfi arcképét is. Közölte, hogy az előzetese információk szerint a férfi Szuhrob Karimov, 1988-ban született üzbég állampolgár. Közösségi oldalainak vizsgálata alapján Herascsenko hozzátette, hogy nagy valószínűséggel mentálisan kiegyensúlyozatlan ember.



Az UNIAN ukrán hírügynökség értesülése szerint a férfi azt követelte, hogy engedjék hozzá a média képviselőit, mert "interjút" akar adni. Az Ukeajinszka Pravda hírportál értesülése szerint "szentlélekként" mutatkozott be, és "a világ minden elnökének letartóztatását" követelte.



A hírportál beszámolója alapján az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges alakulata a rendőrséggel közösen megrohamozta a bankhelyiséget, és akkor fogták el, amikor épp a média képviselőivel beszélt. Jelenleg még a bombaszakértők átkutatják a helyiséget, van-e robbanószer benne.



Alig két hete, július 21-én a nyugat-ukrajnai Luckban ejtette túszul egy busz 13 utasát egy fegyveres férfi, aki szintén robbanószer felrobbantásával fenyegetőzött. A reggeltől késő estig tartó túszdráma akkor azután oldódott meg, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljesítette a túszejtő követelését: megkért mindenki a saját Facebook-oldalán, hogy nézzék meg a 2005-ben készült Földlakók című amerikai állatvédő dokumentumfilmet. Ezután a terrorista megadta magát és elengedte a túszokat, akik közül senki sem sérült meg.



Rá néhány nappal a kelet-ukrajnai Poltavában egy autótolvaj ejtett túszul egy rendőrtisztet, miközben megpróbálták a jármű eltulajdonításáért őrizetbe venni és egy gránát felrobbantásával fenyegetőzött. A drogbirtoklásért és más bűncselekményekért többszörösen büntetett előéletű férfi később elengedte a túszát és nyolc napig bujkált a hatóságok elől. Végül szombaton bukkantak rá egy elhagyott házban Poltava megyében, ahol ismét túszul ejtett egy rendőrt és ismét a gránáttal fenyegetőzött, de egy mesterlövész kilőtte. A túszul ejtett rendőrnek a gránát felrobbanása előtt sikerült félreugrania, így sértetlenül megúszta.