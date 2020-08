Koronavírus-járvány

Továbbra is emelkedik a napi fertőzésszám Belgiumban és Hollandiában

Belgiumban átlag napi 465 fertőzésről számoltak be, ami 78 százalékos növekedést jelent az előző heti adatokhoz képest. Hollandiában az előző héthez képest megkétszereződött az új napi esetszám. Luxemburg csökkenő számú, 62 új fertőzöttről számolt be vasárnap.



A belga nemzeti közegészségügyi intézet közlése szerint egy héttel ezelőtt naponta átlag 279 ember fertőződött meg a kórokozóval, szerdára ez a szám 328-ra emelkedett. Az elmúlt 24 órában azonban 651 új fertőzöttet jelentettek, így Belgiumban eddig 69 402 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Százezer főre átlagosan 44,3 fertőzött jut az országban.



Az új esetek legtöbbjét továbbra is az északi Antwerpenben és környékén regisztrálták. Itt 1418 fertőzöttet vettek nyilvántartásba a hét folyamán, ami 605-tel több az előző hetihez képest. Jelentősen, több mint kétszeresére nőtt a fertőzöttek száma Brüsszelben is, ahol egy hét alatt 308 új esetet jelentettek a koronavírus-tesztközpontok.



Több mint 84 százalékkal nőtt a kórházba szállítottak száma is. A hét folyamán naponta átlag 25 embert helyeztek el ápolási intézményekben. Jelenleg 259-en fekszenek kórházban a koronavírus miatt, közülük 59-en részesülnek intenzív ellátásban. A halálesetek napi száma lényegében nem változott a héten. A járvány március elejei belgiumi megjelenése óta 9845 ember vesztette életét a kór miatt az országban.



Hollandiában az illetékes hatóságok vasárnap délután azt közölték, hogy az új fertőzések napi számának emelkedése három hónapos rekordot döntött meg a hétvégén. Az előző naphoz képest ugyanis 93-mal több, 431 új esetet rögzítettek vasárnapra virradóra. Ilyen arányú emelkedést legutóbb május 7-én figyeltek meg Hollandiában. A napi estek átlagos száma megkétszereződött a múlt hétvégéhez képest - tették hozzá. Eddig 55 023 fertőzöttet regisztráltak az országban.

A fertőzés gócpontja továbbra is a rotterdami régió, ahol az elmúlt 24 órában 125 embernél mutatták ki a kórokozót, 78-cal több esetben, mint a megelőző napon. Amszterdamban 67 új fertőzöttet jegyeztek egy nap alatt, szemben az előző napi 53-mal. A hágai régióban 51 fertőzésről számoltak be, míg az előző nap 55-ről. Utrecht tartományban 22 új fertőzést jegyeztek fel, ami 14-nél kevesebb, mint pénteken.



Kiemelték, hogy az esetek száma jelentősen növekedett a fiatalabb generációk körében. Az új koronavírussal fertőzöttek mintegy fele 20 és 40 év közötti Hollandiában. Ennek oka egyebek mellett az, hogy a 30 év alattiak egyharmada nem tartja meg az előírt másfél méteres távolságot.



A helyi sajtó arról számolt be, hogy szombaton több száz ember vonult utcára a koronavírus terjedésének visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedések ellen tiltakozva Hágában. A békés megmozdulás során a rendőrség többször szólított fel a biztonságos távolság megtartására, két nem engedelmeskedő tüntetőt előállítottak.



A luxemburgi egészségügyi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában egy ember halt meg a vírushoz köthetően. A járvány helyi megjelenése óta 117 ember hunyt el a betegségben, szerda óta hárman. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt nap 62 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét, a hét közepén még 157 esetben. A nagyhercegségben 6793-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Jelenleg 1389 aktív fertőzöttet tartanak nyilván a mintegy 620 ezer lakosú országban. Százezer főre átlagosan 7,67 fertőzött jut. Kórházban 55 embert ápolnak, közülük heten részesülnek intenzív ellátásban, hárommal többen, mint a hét közepén.