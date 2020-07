Koronavírus

Lengyel kormányszóvivő: újból bevezethetik a karantént a külföldről hazatérők számára

A lengyel kormány újból bevezetheti a kötelező házi karantént azok számára, akik a koronavírus-járvány intenzív erősödéséről beszámoló európai és Európán kívüli országokból térnek vissza - jelezte csütörtökön Piotr Müller kormányszóvivő.



A lengyel állami intézmények a koronavírus-járvány esetleges erősödésére készülnek, ezért lehetséges, hogy egyes korábbi óvintézkedéseket újból bevezetnek - közölte Müller a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtévének adott interjúban. Mint megjegyezte, a kormány "nem szeretné" a korlátozásokat a március-áprilisi állapotokhoz hasonló mértékben megújítani.



Mindazonáltal fontolóra veszik az Európai Unió egyes államaiból, illetve az európai közösségen kívülről visszatérők karanténba helyezését. Az erről szóló döntés két-három héten belül születhet meg, de az intézkedés hamarabb is bevezethető, amennyiben valamelyik külföldi turisztikai központban, ahol sok lengyel tartózkodik, hirtelen megugrik a fertőzések száma - tette hozzá a szóvivő.



Lengyelországban csütörtökön a koronavírus-járvány kitörése óta rekordmagas napi növekményt jegyeztek, 615 új koronavírus-fertőzést mutattak ki. A legtöbb, 160 új fertőzés a Sziléziai vajdasághoz kötődik, ahol folytatódik a bányászok általános vírusszűrése, és ahol egy-két helyi, népesebb lakodalmi ünnepségekhez kötődő járványgóc is kialakult. Magas adatot, 133 új esetet mutattak ki a déli Kis-lengyelországi vajdaságban is.



Jelenleg 11 ezer 388 az aktív esetek száma, mivel a járvány március eleji kitörése óta megfertőzött 45 ezer 31 ember közül 33 ezer 643-an felgyógyultak. Eddig 1709 koronavírusos beteg hunyt el, az utóbbi 24 óra alatt tizenöt fertőzött, többségében más betegségekben is szenvedő ember halt meg.



A rekordmagas napi növekmény kapcsán az egészségügyi tárca szóvivője, Wojciech Andrusiewicz sajtóértekezletén arra figyelmeztetett: az adat sejteti, mi történhet, ha a lakosok nem tartják be a távolságtartásra és szájmaszk viselésére vonatkozó szabályokat. Lengyelországban továbbra is kötelező a szájmaszk viselése a nyilvános zártterű helyeken, például a boltokban.