UNICEF: a koronavírus következményei több kárt okoznak a gyermekeknek, mint maga a betegség

Feltehetően további csaknem hétmillió gyerek fog szenvedni a világban alultápláltság miatt a koronavírus-világjárvány okozta gazdasági és társadalmi válság következtében. 2020.07.28 17:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A járvány miatt ez a szám az 54 milliót is elérheti a válság első tizenkét hónapjában, ami havonta újabb tízezer gyerek halálával járhat, elsősorban Fekete-Afrikában és Ázsiában - olvasható az UNICEF közleményében. "Hét hónappal ezelőtt jelentették az első Covid-19-fertőzötteket, és egyre világosabb, hogy a világjárvány következményei több kárt okoznak a gyermekeknek, mint maga a betegség" - fogalmazott Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója.



"Nőtt a szegénység és csökkent az élelmiszerbiztonság. Sok létfontosságú élelmiszerellátási lánc megszakadt. Az élelmiszerárak az egekbe szöktek. Ennek eredménye, hogy a gyerekek élelmezése romlott, és nőni fog az alultápláltsági arány" - tette hozzá az igazgató. Az UNICEF a becslést a The Lancet című tudományos folyóiratban megjelent elemzésre alapozza.



"A Covid-19-világjárvány által a legfiatalabb gyermekek táplálkozására gyakorolt mély hatásnak vélhetően nemzedékeken átnyúló következményei lesznek" - vélik a kutatók, akik szerint ez "gátolja ezeknek a gyermekek a növekedését és fejlődését".



A szintén a The Lancetben közzétett nyílt levelükben az UNICEF és három másik szakosított ENSZ-szervezet - az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) és az Élelmezési Világprogram (WFP) - azonnali cselekvésre szólítanak fel.



Az ENSZ-szervezetek 2,4 milliárd dollárra (708,7 milliárd forint) becsülik a veszélyeztett gyermekek megvédéséhez szükséges összeget. "Közösen kell összegyűjtenünk a pénzeszközöket és az élelmezésre szánt beruházásokat, hogy ki tudjuk védeni a Covid-19-válság és a gyermekek éhezésére és alultápláltságára gyakorolt hatásait" - írták az ENSZ-szervezetek.