Koronavírus

Továbbra is nő a fertőzöttek napi száma Ukrajnában

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedés Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak kilencszáznál több új beteget, vasárnapra az azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 65 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



Az igazolt fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 920 új esettel 64 849-ra nőtt, a halálos áldozatoké pedig újabb 15-tel 1605-re. Eddig 35 807-en gyógyultak meg, közülük 310-en az elmúlt napban. Az aktív betegek száma 27 437-re emelkedett.



Szombatra a rekordot megközelítő, 1106 új fertőzöttet jegyeztek fel az országban, péntekre pedig 972-t. Ukrajnában a járvány kitörése óta eddig a legtöbb új egynapi fertőzöttet, 1109-et június 26-án regisztrálták.



A legtöbb új beteget, 130-at az ország legfertőzöttebb régiójából, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentették, ahol hat újabb haláleset is történt. A megyében a regisztrált fertőzöttek száma így 8832-re, az elhunytaké 233-ra nőtt, miközben eddig 1945-en gyógyultak meg a betegségből.



A napi új fertőzéses esetek tekintetében a második helyre a főváros került 95-tel. Kijev az ország második legfertőzöttebb területe, a fővárosban eddig 7620 beteget azonosítottak, közülük 129-an haltak meg és 2748-an győzték le a kórt.



Kárpátalján az igazolt fertőzöttek száma 4841, az elhunytaké 171, a gyógyultaké pedig 1864.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a válságstáb hétvégi értekezletén ismét sürgette a kormány tagjait, tegyenek meg mindent azért, hogy Ukrajna az elsők között legyen, amely vásárolhat a koronavírus elleni vakcinából, amint sikerült kifejleszteni az oltóanyagot, még ha csak jövőre kerül is a piacra - tájékoztatott az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint az elnök sajtószolgálata.



Válaszul Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter közölte, hogy kapcsolatban áll, konzultációkat folytat az oltóanyag fejlesztésével foglalkozó vállalatokkal és számos ország diplomatáival.