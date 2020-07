Állatok

Agresszívvá vált, háztartásokba tört be egy bocsait elvesztő anyamedve Romániában

Agresszívvá vált, és több háztartásba is betört egy anyamedve Busteniben, miután bocsait elgázolta a vonat - tájékoztatott a Prahova megyei csendőrség. Az eset péntekre virradóan történt - irja a Maszol.ro erdélyi híportál.



Busteniben, egy vasúti átkelő közelében három medvebocs pusztult el pénteken vonatgázolás miatt.



A bocsait kereső anyamedve ezek után megvadult, és több háztartásba is betört, de nem sérült meg senki, mivel a helyi csendőrök rövid időn belül kiérkeztek a helyszínre, és visszakergették a dühöngő állatot az erdőbe.



Ezután a csendőrök állandó megfigyelés alatt tartották a környéket, és az anyamedvét is nyomon követték, miközben hivatalos kéréssel fordultak az illetékes hatóságokhoz, hogy máshová költöztethessék az állatot.



Az engedély birtokában végül befogták Busteni-ben az anyamedvét, és még szombat hajnalban átköltöztették a Baj-hegységbe.