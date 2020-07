Koronavírus-járvány

Megint felszökött a fertőzöttek száma Ukrajnában

Néhány napi alacsonyabb növekmény után szerdára ismét megugrott a koronavírus-fertőzéssel azonosítottak száma, egy nap alatt nyolcszáznál is többet jegyeztek fel, viszont többen gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



Az előző napi 829 új esettel a járvány kitörése óta már 60 995 fertőzöttet azonosítottak az országban. Az elhunytak száma újabb 16 halálos áldozattal 1534-re nőtt, míg 33 172-en gyógyultak meg, közülük 973-an az elmúlt napban. Az aktív betegek száma 26 289.



Előző nap a legtöbb új beteget ezúttal a fővárosból, Kijevből, jelentették, 132-t. A napi új fertőzöttek tekintetében a statisztikában ismét a nyugati országrészben lévő megyék kerültek az élvonalba: a második helyre az ország legfertőzöttebb régiója, Lviv megye 124 új esettel, a harmadikra Ivano-Frankivszk 78, a negyedikre pedig Kárpátalja 60 új beteggel.



A legtöbb halálos áldozatot kedden ismét Kárpátalján, valamint a romániai határnál lévő Csernyivci megyében jegyezték fel, egyaránt három elhunytat.



Kárpátalja megyében a betegségbe már 163-an haltak bele. Eddig 4578 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 1717-en gyógyultak meg.



Közben a kárpátaljai megyei kormányzóság veszélyhelyzeti bizottsága úgy döntött, hogy enyhít a korlátozásokon. Engedélyezi, hogy járjanak a közösségi közlekedési eszközök hétvégeken is, valamint kinyithatnak az uszodák és a kozmetikai szalonok.



Ukrajnában március 3-án regisztrálták az első fertőzöttet a romániai határnál lévő Csernyivci megyében. Két hétre rá vezették be az országos karantént, május 22-étől július végéig pedig úgynevezett adaptív karantén van érvényben, amely azt jelenti, hogy a helyi hatóságok önállóan dönthetnek a korlátozások enyhítéséről vagy szigorításáról. Az egészségügyi miniszter a múlt héten egy sajtónyilatkozatban előre jelezte, hogy tárcája javasolni fogja a július végén lejáró karantén meghosszabbítását még legalább egy hónappal. Ezt várhatóan a héten vitatja meg a kormány.



Kijevben az elmúlt napban újabb haláleset nem történt, az azonosított fertőzöttek száma 7166-ra nőtt. Eddig közülük 128-an hunytak el, 2521-en gyógyultak meg. Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt napban Kijevben húsz Covid-19-beteget szállítottak kórházba és négy újabb egészségügyi alkalmazottnál állapították meg a fertőzöttséget. Országosan már több mint nyolcezer egészségügyi alkalmazott fertőződött meg koronavírussal a járvány kitörése óta Ukrajnában.