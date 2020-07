Erőszak

Nem csitul a botrány a nemi erőszakkal megvádolt új francia belügyminiszter körül

Két héttel a kinevezése után olyannyira nem csitul a belpolitika vita Gérald Darmanin francia belügyminiszter körül, hogy már a kormánytöbbség egy része is problematikusnak tartja, hogy egy feltételezett nemi erőszak miatt vizsgálat alatt álló politikus felügyeli a rendőrséget.



A 37 éves Gérald Darmanin a modern francia történelem legfiatalabb belügyminisztere, Nicolas Sarkozy egykori jobboldali államfő (2007-2012) politikai felfedezettjének számít, 2017-ben csatlakozott a jelenlegi elnök, Emmanuel Macron táborához, korábban a költségvetési tárcát vezette.



Egy állítólagos 2009-es nemi erőszak miatt két héttel a belügyminiszteri kinevezése előtt a semmítőszék döntése nyomán újraindult ellene az az eljárás, amelyet korábban már lezárt az ügyészség. Ezért az új kormány július 6-i hivatalba lépése óta minden nyilvános megjelenését feminista szervezetek heves tüntetései kísérik.



Kormányzati források szerint a leginkább az a kínos az egészben, hogy az ügy várhatóan nem ér véget egyhamar, s akár a következő, 2022-es választásokig zavarhatja a kormány munkáját.



"Rágalomhadjárat folyik ellenem, senkinek nem kívánom, hogy alaptalanul vádolják, nem kívánom a legrosszabb ellenségemnek sem, hogy olyan boszorkányüldözés áldozata legyen, mint amilyen ellenem folyik" - mondta a miniszter néhány nappal ezelőtt egy rádióinterjúban.



A Le Monde című napilapban múlt héten csaknem száz feminista aktivista és politikus "antifeminista fordulatnak" nevezte Darmanin belügyminiszteri kinevezését, amely szerintük rossz fényt vet Franciaországra.



A miniszter viszont arra emlékeztetett, hogy a bíróság már három alkalommal lezárta az ügyet bűncselekmény hiányában. Szerinte az ellene irányuló polémiának elsősorban politikai okai vannak, amelyek célja a kormány és a köztársasági elnök meggyengítése.



A 2009-es eset miatti feljelentés 2017-ben az után érkezett, hogy Gérald Darmanin az előző kormány tagja lett.

A panaszos, a jelenleg 48 éves Sophie Patterson Spatz 2009-ben azért fordult az akkor jobbközép párt jogi osztályának munkatársaként tevékenykedő fiatal politikushoz, hogy járjon közbe egy, ellene 2004-ben hozott ítélet semmissé nyilvánításában. A nőt azért ítélték el, mert megzsarolta és telefonon zaklatta a volt barátját. A nő azt állítja, hogy Darmanin szexuális szolgáltatásokért cserébe segítséget ígért neki, majd megerőszakolta.



Darmanin nem tagadja a szexuális kapcsolat tényét, de azt állítja, hogy az a nő beleegyezésével történt. Az ügyet először vádemelés nélkül lezárták, majd a semmítőszék 2019 novemberben elrendelte az ügy vádemelés nélküli lezárásának felülvizsgálatát, de a miniszter ennek ellenére a kormány tagja maradhatott.



Belügyminiszteri kinevezése azért keltett megrökönyödést, mert Gérald Darmanint a jövőben azok a rendőrök fogják még egyszer kihallgatni az ügyben, akik az ő felügyelete alá tartoznak, azaz jogi szakértők szerint összeférhetetlenségi problémák merülhetnek fel.



Jean Castex miniszterelnök több interjúban is az ártatlanság vélelmére hívta fel a figyelmet, illetve emlékeztetett arra, hogy az ügyet már többször lezárták. Emmanuel Macron államfő pedig a július 14-i televíziós interjújában jelezte, hogy "férfiak közötti bizalmas viszony" keretében tisztázta az ügyet Darmaninnel.



A végrehajtó hatalomnak viszont olyan ellenkezéssel kell szembenéznie ellenzéki politikusok, feminista szervezetek és a média részéről, amilyenre érzékelhetően nem számított és nem készült fel. A kormány tagjait és kormánypárti politikusokat szinte minden interjúban megkérdezik az újságírók, hogy mit gondolnak az ügyről, amire a kormánytöbbség képviselői vagy zavartan, vagy kelletlenül válaszolnak, s az ártatlanság vélelmét emlegetik.



Hétfőn kétszáz politikus egy publicisztikában biztosította támogatásáról a céltáblává vált belügyminisztert. Hírmagyarázók szerint viszont kiszámíthatatlan, hogy az egyelőre nem csituló vita milyen politikai károkat okoz majd a kormányzat számára.



Függetlenül az eset jogi következményeitől elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a Darmanin elleni gyanú olyan, elegánsnak nem nevezhető magatartást feltételez a részéről a nőkkel szemben, amely magát a belügyminiszteri pozíciót is gyengítheti.