USA

Az amerikai igazságügyi minisztérium kínai hackerek ellen emelt vádat

Az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emelt két kínai hacker ellen - jelentette be John Demers miniszterhelyettes.



A bejelentés szerint a két kínai férfit azzal vádolják, hogy amerikai, európai és ázsiai - köztük német, brit, belga, japán és ausztrál - vállalatok ellen követett el számítógépes támadást részben kínai állami megbízásából, részben saját hasznára. A hackertámadások áldozatai között voltak olyan kutatólaboratóriumok is, amelyek az új típusú koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatos kísérleteket végeznek.



A hackerek azonban nemcsak vállalatok, hanem nem kormányzati szervezetek, vallási és emberi jogi szervezetek - köztük amerikai és hongkongi szervezetek - számítógépes rendszereibe is behatoltak, és hongkongi és kínai emberi jogi aktivisták számítógépeinek kódjait is megadták a kínai kormányzatnak.



John Demers hangsúlyozta, hogy a két hacker, a 34 éves Li Hsziao-ju és a 33 éves Tong Csia-si "a kínai állambiztonsági minisztériummal együttműködve tevékenykedett". A két férfi a mérnöki tanulmányai során ismerkedett meg egymással, és 2009 szeptembere óta hajt végre számítógépes támadásokat. Ezek során több százmillió dollár értékű ipari és kereskedelmi titkot, szellemi tulajdont loptak el. Az amerikai ügyészek szerint érzékeny katonai információkhoz is hozzájutottak, a többi között katonai műholdprogramokról és kommunikációs rendszerekről.



Az amerikai igazságügyi minisztérium információi szerint a közelmúltban megpróbáltak behatolni kaliforniai kutatóintézetekbe is, amelyek az új típusú koronavírus elleni oltóanyag kikísérletezésével, vírustesztek kidolgozásával, vagy a vírus okozta Covid-19 kezelésére vonatkozó kutatásokkal foglalkoznak.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az igazságügyi minisztérium kiberbiztonsági részlege május elején riadóztatta a koronavírus-kutatásokkal foglalkozó amerikai laboratóriumokat az esetleges kínai hackertámadás veszélyeire. Akkor azt Peking cáfolta. Július 7-én azonban Christopher Wray, az FBI vezetője egy rendezvényen kijelentette: Kína jelenleg azon dolgozik, hogy hozzáférjen a Covid-19-re vonatkozó amerikai kutatásokhoz.