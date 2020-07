Koronavírus-járvány

Szerbiában a gyerekeknek is kötelezővé tették a maszk viselését

A gyerekeknek is kötelezővé tették a maszk viselését Szerbiában, az utóbbi időszakban több gyereket is koronavírus-tünetekkel szállítottak kórházba - közölte a járvány kezelésével megbízott válságstáb hétfőn.



A nyugat-balkáni országban egy nap alatt 20 498-ról 20 894-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Vasárnap 11 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 472-re nőtt.



Koszovóban vasárnapról hétfőre 5617-ről 5735-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Hétfőre öttel, 135-re emelkedett a halálos áldozatok száma.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 9026-ról 9153-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt nyolcan haltak bele a koronavírus okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, és ezzel 422-re nőtt a halálos áldozatok száma. Az egészségügyi miniszter a belügyminisztériumnál vizsgálatot kezdeményezett azon pártok ellen, amelyek a választási kampány során nem tartották be az elővigyázatossági előírásokat, illetve megszegték a gyülekezési tilalomra vonatkozó előírásokat.



Montenegróban hétfőre rekordszámú, 116 új fertőzöttet regisztráltak, így 1689-ről 1805-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Két halálos áldozata volt a vírusnak vasárnap, így a halottak száma 33. Annak ellenére, hogy sokan kérték, a montenegrói sajtó értesülései szerint nem várható, hogy a központi bank újabb hiteltörlesztési moratóriumot hagy jóvá, ahogyan azt a koronavírus-járvány kitörésekor tette. A hiteltörlesztések leállítása a központi bank tájékoztatása szerint óriási terhet ró a bankokra, amelyek nem kötelezhetők további halasztásra.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 8152-ről 8433-ra emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Öten haltak bele a Covid-19 betegségbe, a halálos áldozatok száma ezzel 250-re nőtt.