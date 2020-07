Diplomácia

Az amerikai kormányzat szankciókkal sújtotta Daniel Ortega nicaraguai elnök egyik fiát

Az amerikai kormányzat pénteken szankciókkal sújtotta Daniel Ortega nicaraguai elnök egyik fiát korrupció miatt.



Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint Washington közvagyon hűtlen kezelése és korrupció miatt sújtja szankcióval Juan Carlos Ortegát. Ezzel egyidejűleg büntető intézkedést hozott az Ortega-család egyik bizalmasával, Jose Jorge Mojica Mejiával és két vállalattal szemben is pénzmosás vádjával.



Az amerikai minisztérium megfogalmazásában Mojica Mejia "az Ortega-család egyik legfontosabb bizalmi embere", aki "Ortegáék személyes képviselőjeként cselekszik, fedőcégeket alapít pénzmosásra".



A közleményből kiderül, hogy az amerikai vád szerint Ortega fia és a család bizalmasa rádiós és televíziós választási reklámokat is gyártó két nicaraguai kommunikációs vállalatot "a rezsim propagandájára és pénzmosásra használt fel".



A Steve Mnuchin pénzügyminiszter kézjegyével ellátott kommüniké leszögezi: "Ortega elnök és korrupt belső köre a saját hatalmát és anyagi gazdagságát Nicaragua népének szükségletei elé helyezte". Mnuchin hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat "továbbra is célpontjának tekinti mindazokat, akik támogatják az Ortega-rezsimet és elsikkasztják a nicaraguai gazdaság pénzét".



A szankciós intézkedések a gyakorlatban az érintettek esetleges amerikai vagyonának zárolását és velük szemben foganatosított vízumkorlátozásokat jelentenek.



Washington már korábban is szankciókkal sújtott nicaraguai kormányzati tagokat akár korrupció, akár az emberi jogok megsértésének vádja miatt.