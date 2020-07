USA

A legidősebb amerikai alkotmánybírót ismét rákbetegséggel kezelik, de tovább kíván dolgozni

Ruth Bader Ginsburg, az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság legidősebb tagja pénteken Washingtonban bejelentette, hogy ismét kiújult rákbetegségével kezelik.



A 87 éves Ginsburgot már többször kezelték rákbetegséggel. Írásbeli közleményében tudatta, hogy a kezelés ellenére is munkaképes.



"Többször is elmondtam, hogy mindaddig a bíróság tagja maradok, amíg képes vagyok teljes mértékben ellátni a munkámat. Továbbra is teljes mértékben képes vagyok erre" - írta a baltimore-i Johns Hopkins kórházban kezelt bírónő.



Ruth Bader Ginsburgot 1999-ben bélrákkal, 2009-ben hasnyálmirigyrákkal, 2018-ban pedig tüdőrákkal kezelték. 2019-ben kiújult a hasnyálmirigyrák-betegsége, jelenleg májrákkal kezelik.



A liberális alkotmánybíró egészségi állapota politikai kérdés az Egyesült Államokban. Abban az esetben ugyanis, ha munkaképtelenné válna, az amerikai elnöknek új főbírát kell jelölnie. Ha ez még a novemberi elnökválasztás előtt megtörténne, akkor Donald Trump várhatóan konzervatív jelöltet terjesztene elő a liberális Ginsburg helyére.



A kilenctagú amerikai alkotmánybíróságon jelenleg 5:4 arányban többségben vannak a konzervatív bírák. Két konzervatív bírót már Donald Trump jelölt: Neil Gorsuch 2017-ben, Brett Kavanaugh pedig 2018-ban lett a testület tagja.



Az amerikai elnök már a napokban - amikor Ruth Bader Ginsburgot először kórházba szállították - jobbulást kívánt a bírónőnek, de egyúttal jelezte azt is, hogy adott esetben készen áll új főbíró jelölésére.