USA

Az amerikai alkotmánybíróság érvényben hagyta a szavazást korlátozó floridai törvényt

Az amerikai alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság érvényben hagyta csütörtökön azt a floridai törvényt, mely szerint azok az elítéltek, akik még nem rendezték ügyvédi és bírósági számláikat, nem szavazhatnak a november 3-i választásokon.



Az Egyesült Államok atlantai székhelyű kerületi fellebbviteli bírósága májusban döntött úgy, hogy le kell állítani azoknak a volt elítélteknek a regisztrálását a választásokra, akiknek még függő jogi és anyagi ügyeik vannak. Több civilszervezet megtámadta ezt a döntést, és a szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordult. A washingtoni testület azonban csütörtökön jóváhagyta a fellebbviteli bíróság álláspontját. A három liberális bíró nemmel szavazott. Csütörtökön este még nem adtak ki írásbeli indoklást.



A Floridai Egyetem egyik politológus-professzora, Paul Smith, aki a legfelsőbb bírósághoz forduló egyik civilszervezetnek, a Campaign Legal Centernek (Választási Jogi Központ) az alelnöke is, a Politico című lapnak úgy nyilatkozott: az alkotmánybírósági döntéssel mintegy 775 ezer embertől tagadták meg a szavazás lehetőségét mind az augusztusi előválasztásokon, mind a novemberi választásokon.



Elemzők szerint az alkotmánybírósági döntés a republikánusok, és személy szerint Ron DeSantis republikánus floridai kormányzó győzelme. DeSantis ugyanis mindig ellenezte, hogy a büntetett előéletűek bármilyen feltétellel szavazhassanak. A 2018 őszi félidős választásokon Floridában a szavazócédulákon szerepelt a szavazati jog visszaállítása is bizonyos körülmények között. A floridaiak megszavazták ezt a törvénymódosítást. Később azonban a republikánus többségű floridai parlament olyan törvényt fogadott el, amely megköveteli, hogy a volt elítéltek rendezzék valamennyi - ügyvédi és bírósági - anyagi tartozásukat, mielőtt szavazásra regisztráltatják magukat.



Egy kerületi bíró az idén májusban felfüggesztette e törvény hatályát, a republikánusok pedig - észlelve azt is, hogy különböző civilszervezetek regisztráltatnak egykori elítélteket -, a fellebbviteli bírósághoz fordultak, amely nekik adott igazat, és felfüggesztette a regisztrációkat. Ezt a fellebbviteli bírósági döntést hagyta jóvá az alkotmánybíróság.



A héten a szövetségi főváros, Washington demokrata párti többségű önkormányzata is választási ügyben hozott döntést. A rendőrségi reformról sürgősséggel elfogadott helyi törvénybe ugyanis beiktatták, hogy az éppen börtönbüntetésüket töltők is szavazhatnak az ősszel. Ezzel egy 1955 óta érvényben lévő törvényt írtak felül.



Az Egyesült Államok 48 tagállamában olyan törvények vannak érvényben, amelyek nem teszik lehetővé az elítéltek voksolását. Több tagállamban ezt a törvényt faji előítélettel is összefüggésbe hozzák. Az 50 tagállam közül csupán az északkeleti Maine államban és Vermontban nem tagadták meg soha a szavazati jogot az elítéltektől.