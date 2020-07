Diplomácia

A szöuli ügyészség vizsgálatot indított az észak-koreai vezető húga ellen

A dél-koreai ügyészség vizsgálatot indított Kim Jo Dzsong, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető húga ellen a keszongi Korea-közi összekötő iroda felrobbantása miatt - közölte a szöuli vádhatóság szóvivője csütörtökön.



A tájékoztatás szerint a vizsgálatot Li Kjung Dzse ügyvéd feljelentésére indították, az ügyvéd keresetében azzal érvelt, hogy az észak-koreai területen található összekötő iroda Dél-Korea tulajdona, mivel állami pénzből újították fel az épületet.



Az intézkedés feltehetőleg nagy felháborodást váltmajd ki Észak-Koreában.



Phenjan és Szöul között júniusban elmérgesedett a viszony. Az észak-koreai rezsim szinte minden együttműködést megszakított Dél-Koreával a határ menti szórólapkampányok miatt, majd felrobbantotta a keszongi Korea-közi összekötő iroda épületét, amelyet 2018 szeptemberében létesítettek a párbeszéd és az együttműködés elősegítésére. A nagy befolyással rendelkező Kim Jo Dzsong néhány nappal az iroda lerombolását megelőzően katonai akcióval fenyegette meg Dél-Koreát és ezzel összefüggésben a keszongi épületet is említette.



Li Kjung Dzse keresetében Pak Dzsong Cson észak-koreai vezérkari főnököt is megvádolta.



Az ügyvéd szerint a dél-koreai törvények szerint a robbanószerrel elkövetett tulajdon megrongálása és a közrend, illetve nyugalom megsértése legalább hét év börtönnel büntetendő bűncselekmény, amelyre akár a halálbüntetés is kiszabható. Ugyanakkor halálbüntetést Dél-Koreában 1997 óta nem hajtottak végre. A kereset kilátásait tovább rontja, hogy a dél-koreai hatóságoknak gyakorlatilag nincs lehetőségük Kim Jo Dzsongot és Pak Dzsong Csont felelősségre vonni.



A Korea-közi viszony a tavaly februári amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó kudarca óta feszült. Szakértők szerint Phenjan a konfliktus elmérgesedésével akar nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra.