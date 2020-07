Koronavírus-járvány

Horvátországban és Szlovéniában nem mérséklődik az új fertőzöttek száma

Nem mérséklődik jelentősen Horvátországban és Szlovéniában az új koronavírussal fertőzöttek napi száma - derült ki a válságstábok csütörtöki sajtótájékoztatóján.



Horvátországban a testület jelentése szerint szerdán 86-tal nőtt és elérte a 4039-et az új fertőzöttek száma Kedden ez a szám 92 volt. Nem történt újabb haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 120 maradt. A betegek közül 136-an vannak kórházban, közülük hatan lélegeztetőgépen. Az aktív betegek teljes száma 1190.



Horvátországban június közepén kezdett romlani a járványhelyzet, azt megelőzően egy hónapig nulla és három közé volt tehető a napi új esetek száma. A legtöbb megbetegedést, 140-et, a múlt pénteken regisztráltak az országban. A vírus családi összejöveteleken, esküvőkön, keresztelőkön és érettségi banketteken terjedt. A legtöbb fertőzött Zágrábban és Split-Dalmát megyében van.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 19-cel 1897-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Ez megegyezik az előző napi adattal. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 111 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 19-en vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon.



Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt. A magyar állampolgárok mindkét országba korlátozások nélkül utazhatnak.



Horvátországban és Szlovéniában is kötelező a szájmaszk viselése a legtöbb zárt helyen. Utóbbi állam a 10 főnél nagyobb tömeges rendezvényeket is betiltotta. Elmarad például a régió legnagyobb nemzetközi mezőgazdasági vására, az augusztusban tervezett AGRA is, amellyel 58 évi hagyomány szakadt meg. Tavaly 120 ezren látogatták az expót, melynek 32 országból közel kétezer kiállítója volt.