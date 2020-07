USA

Hackerek támadták meg Obama, Elon Musk és Bill Gates Twitterét is

Hackertámadás érte Joe Biden volt amerikai alelnöknek, a demokrata párt elnökjelölt-várományosának Twitter-fiókját szerdán egy kiterjedt Bitcoin-csalásnak tűnő manőver keretében, több más neves politikus, híresség és technológiai óriáscégek vezetőinek nagy látogatottságú Twitter-fiókjával egyetemben - jelentették amerikai médiumok.



A Joe Biden fiókján helyi idő szerint délután feltűnt üzenet arra bíztatott mindenkit, hogy adományozzon Bitcoin kriptovalutát, és kétszer annyit kap vissza. A szöveget azonban rövid időn belül eltávolították.



"Visszaadok a közösségnek. Minden, az alábbi címre elküldött Bitcoint duplán küldök vissza! Ha 1000 dollárnyit küldesz, 2000-et küldök vissza. Ezt csak 30 percig teszem meg" - szólt a tweet.



A jelentések szerint hasonló üzenetek tűntek fel Barack Obama volt elnök, neves milliárdosok mint a Tesla alapító Elon Musk, a Microsoft társalapítója, Bill Gates, valamint az Uber, az Apple technológiai óriáscégek fiókfelületén is.



A Twitter mikroblog-szolgáltató nyilatkozatot adott ki, megerősítve, hogy tud az incidensről. "Vizsgáljuk a történteket, és lépéseket teszünk a helyreállításra. Hamarosan újabb értesítést küldünk mindenkinek" - közölte a társaság.



Alexandria Ocasio Cortez demokrata párti kongresszusi képviselő a Twitteren külön is figyelmeztette fiókjának követőit a hackertámadásra. "Úgy tűnik, hogy éppen most nagy támadás zajlik a Twitter felhasználásával, amely nagy fiókokat vett célba. Kérem, legyenek éberek bármilyen Bitcoin-csalással kapcsolatban, és NE klikkeljenek rá semmilyen gyanús linkre!" - írta Ocasio Cortez, hozzátéve, hogy ez az ő fiókjában esetlegesen megjelenő üzenetekre is vonatkozik.



A támadás hatására a 4 százalékkal esett a Twitter részvényeinek tőzsdei értéke.