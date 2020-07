Koronavírus-járvány

Romániában újabb 30 napra meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Ludovic Orban miniszterelnök a kormányülés elején rámutatott: a fertőzések magas száma miatt nem lehet további lazításokat bevezetni, de a kormányhatározat szigorításokról sem rendelkezik.



Nem nyithatnak ki tehát a vendéglátóhelyek beltéri részei, zárva maradnak a színházak, mozik és koncerttermek. Továbbra is kötelező a védőmaszk viselése a nyilvános zárt terekben, áruházakban, közintézményekben, közszállításban.



A veszélyhelyzetet szabályozó kormányhatározat mellékletéből törölték a karanténrendelkezéseket, mivel ezek jogalapját megszüntette a július 3-án hatályba lépett alkotmánybírósági döntés. Romániában azóta a fertőzötteket nem lehet kórházi kezelésre vagy elkülönítésre, és a velük érintkezőket sem karanténra kötelezni. A joghézag felszámolását a parlamenttől várják: amint hatályba lép az új karanténtörvény, a kormány kiegészíti a veszélyhelyzetről szóló határozatát - ígérte Orban.



Szerdán Klaus Iohannis államfő is egyeztetett a kormány tagjaival a járványügyi helyzetről. Az elnök ezt követően azt mondta: bár nagyon aggasztó a helyzet, nem mondanak le a gazdaságélénkítő program folytatásáról.



Romániában szerdán - mint ahogy az utóbbi héten többször is - több mint 600 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, az ismert aktív esetek száma meghaladta a tízezret.