Állatvédelem

Több mint tíz tehenet öltek meg a medvék a Gyergyószentmiklóshoz tartozó legelőkön

A gálpataki részen öt, a Magasbükkben és Várbükkben is több marhát támadtak meg a medvék – sorolta a Székelyhonnak Mezei Szabolcs a gyergyószentmiklósi városháza illetékese a hozzá bejelentett eseteket. Ezeket az állatokat az idei legeltetési idény kezdete, azaz május eleje óta ölte meg a medve, ez a szám pedig jóval magasabb, mint más években. Van úgy, hogy a medve megöli ugyan a tehenet, de nincs ideje jóllakni belőle, mert a kutyák és az emberek elűzik, de volt olyanra is példa, hogy a vad addig nem mozdult el a tetem mellől, míg minden számára ehetőt el nem fogyasztott. Nem ijesztette el sem a kutyaugatás, sem az emberek kiáltásai, de még a helyszínre érkező vadőr riasztólövései sem – írta a lap.



A háziállat elvesztése komoly gond, hiszen bár jár ugyan kártérítés, de itt csak az állat súlyát veszik figyelembe és olyan áron számolják ki az értékét, amit a vágóhíd adna érte. Egy jól tejelő másik tehenet azonban nem tud venni a gazda ebből a pénzből – panaszolta az egyik tulajdonos, aki szerint akár másfél-, két év is eltelik, míg megkapják a pénzt.



Mezei Szabolcs megjegyezte, hogy - a gazdák elbeszélése alapján – a hozzá beérkező bejelentések mellett legalább 5-6 további hasonló medvetámadás is történhetett az elmúlt időszakban. Ennek egyik fő oka az, hogy csak azok után a háziállatok után jár kártérítés, amelyeket időben jelentenek, de az is feltétel, hogy az elpusztult állat rendelkezzen fülszámmal, azaz a papírjai rendben legyenek, és szerepeljenek az állatorvos jegyzékében, illetve a gazdalajstromban is. Nehezíti a kárfelmérést még, ha a gazda a helyszíni szemle előtt elviszi a tetemet.



Hiába kérik a kilövést, az illetékes környezetvédelmi hatóságok válasza rendre az, hogy az nem indokolt. Viszont a medvék egyre inkább nem félnek az embertől. Mezei Szabolcs is többször tapasztalta, hogy akár 20 méterre is közel engedik magukhoz az embert, ügyet sem vetve rá, így nem riasztja el őket a csordák mellett a pásztor jelenléte sem. Az is egy ok – teszi hozzá a szakember – hogy néhány kivételtől eltekintve a legelők sincsenek úgy karban tartva mint régebben. A korábban jól belátható füves területeken terjeszkednek az erdők, bokrok, fák jelennek meg, amelyek megint a vadaknak kedveznek.



A jól őrzött karámokat békén hagyja a vadállat, az éjszakára bezárt marha biztonságban van, a támadások főként a legelőn történnek.