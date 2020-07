Koronavírus

Franciaországban augusztus 1-től kötelező a maszkviselés a zárt helyeken

2020.07.14

Franciaországban augusztus 1-től kötelező lesz a maszkviselés minden nyilvános zárt helyen a koronavírus-járvány második hullámának megelőzésére - jelentette be kedden Emmanuel Macron államfő.



"Vannak arra utaló jelek, hogy a járvány mégiscsak egy kicsit újra megindult, ezért meg kell előznünk és fel kell készülnünk" a második hullámra - mondta a köztársasági elnök a francia forradalom kitörésének évfordulóján tartott nemzeti ünnepen adott hagyományos élő televíziós interjúban. "Készen állunk (a második hullámra), elegendő készlet és utánpótlás is rendelkezésre áll, és a gyakorlatban is megszervezetünk mindent, ami lehetővé teszi, hogy szembenézzünk a járvány megugrásával, ha megtörténne" - tette hozzá.



Emmanuel Macron megerősítette, hogy a kormány nem rendel el még egyszer általános karantént, s a hatóságok mindent megtesznek a második hullám megelőzésére. Ennek érdekében bármely francia állampolgár, orvosi ajánlás, recept vagy tünetek nélkül is ingyen teszteltetheti magát.