Az olasz belügyminisztérium karanténhajókon és kaszárnyákban helyezi el a migránsokat

Járványveszélyt jelent a migránscsoportok ellenőrizetlen érkezése, ezért újabb karanténhajó működésbe helyezését rendelték el, valamint kaszárnyákat nyitnak meg a bevándorlók elhelyezésére - jelentette az olasz sajtó kedden, miközben Antonio Tajani, a Hajrá Olaszország politikusa a Földközi-tenger lezárását sürgette az Európai Uniótól.



A szicíliai Pozzallo kikötőjébe hétfőn érkezett hatvan migránsból tizenegyen bizonyultak tünetmentes pozitívnak a SARS-CoV-2 koronavírusra, Ragusa városában helyezték el őket. A hatóságok naponta közlik a dél-olaszországi partokra érkezett bevándorlók vírustesztjeinek eredményeit, valamint azt is, hol helyezik el a szűrt fertőzötteket. A calabriai Amanteában a városközpont egyik korábban üres lakóházában helyeztek karantén alá szombaton kikötött és pozitívnak bizonyult bevándorlókat, az épületet a lakossági tiltakozás miatt katonák védik. Az utóbbi hónapokban a járványtól megkímélt dél-olaszországi régiók vészhelyzet elrendelését sürgették, valamint tartanak a nehezen újraindult turizmus leállásától.



Sandra Zampa egészségügyi államtitkár kedd reggeli rádiós interjújában hangsúlyozta, hogy az olaszországi partokra önerőből érkező kisebb migránscsoportok járványveszélyt jelentenek, mivel folyamatosan érkeznek és ellenőrizetlenül kötnek ki. "Nem szabad engednünk, hogy a hatóságok tudta nélkül kössenek ki és szétszéledjenek" - jelentette ki.



Az érkező migránsokat a járványelőírások miatt nemcsak azonosítják, hanem tesztelik is. A szűrt fertőzötteket eddig a szicíliai partoknál felállított karanténhajón, először a Rubattinón majd a Moby Zazán, valamint a migránsközpontok elkülönített részein helyezték el. Calabriában történt először, hogy városon belüli épületekbe vitték őket, kezdetben ellenőrzés nélkül, majd katonai felügyelettel.



Sajtóértesülések szerint a Moby Zaza szerződése lejárt, a fedélzeten levő több mint kétszáz személy karanténidőszaka után a belügyminisztériumnak újabb hajót kell bérelnie, amelyet a Szicília és Calabria közötti tengerszakaszon akarnak állomásoztatni. A pályázatot meghirdették, de eddig egyetlen hajótársaság sem jelentkezett. A belügyminisztérium a lakott területektől elszigetelt, jól ellenőrizhető és a "társadalomra kis hatást gyakorló" helyszíneket keres a karantén idején érkező bevándorlók elhelyezésére. Megoldásként kaszárnyákat és más katonai létesítményeket nyitnak meg, köztük szerepel a Róma központjában található katonai kórház területe.



Az érkező migránsok többsége Tunéziából és Líbia indul el. A belügyminisztérium hétfő esti adatai szerint év elejétől 8988-an érkeztek a tavalyi év ugyanezen időszakában érkezett 3165-höz képest.



Sajtókommentárok szerint Tunézia nem tartja be az Olaszországgal érvényes kétoldalú megállapodást, és további pénzügyi támogatást kér Rómától az indulók feltartóztatására.



Luciana Lamorgese belügyminiszter csütörtökön Tripoliban tárgyal líbiai kollegájával.

Antonio Tajani, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) alelnöke, az Európai Parlament volt elnöke felszólította az Európai Uniót, zárja le a földközi-tengeri és a balkáni migrációs határokat. Az újabb migrációs hullám újabb járványhullámot hoz magával, és növeli a társadalmi feszültséget - hangoztatta Antonio Tajani.