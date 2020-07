Baleset

Második napja lángol egy amerikai hadihajó, környezeti katasztrófától tartanak a hatóságok

Tengerészek százai küzdenek azért, hogy a lángokat távol tartsák a Bonhomme Richard helikopterhordozó hajó olajtartályaitól, miközben a parti őrség máris felbérelt egy olajtakarító csapatot, hogy készen álljanak, ha olaj ömlene a tengerbe. 2020.07.14 07:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Második napja tombolnak a lángok a San Diegó-i flottatámaszponton kigyulladt amerikai hadihajón, és a tűz a hatóságok szerint környezeti katasztrófával fenyeget, ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő 3,7 millió liter üzemanyagot.



Tengerészek százai küzdenek azért, hogy a lángokat távol tartsák a Bonhomme Richard helikopterhordozó hajó olajtartályaitól, miközben a parti őrség máris felbérelt egy olajtakarító csapatot, hogy készen álljanak, ha olaj ömlene a tengerbe. Emellett egy tengeri mérföldes körzetben megtiltottak minden vízi és légiforgalmat.



A hajóból San Diego fölé szálló maró füst miatt a hatóságok felszólították az 1,4 milliós nagyváros lakosságát, hogy maradjon otthonában, ha a füst szagát érzi.



A tűz vasárnap reggeli keletkezése óta legalább 59, az oltásban részt vevő embert, köztük 36 tengerészt és 23 civilt kellett ellátni a hőség okozta kimerülés, füstmérgezés és könnyebb sérülések miatt, de mostanra mindannyiukat elbocsátották a kórházból.



Philip Sobeck ellentengernagy helyi idő szerint hétfőn késő délelőtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a tűzben összeomlott a hajótorony és a parancsnoki híd is végveszélyben van. Sobeck, az amerikai Csendes-óceáni flotta 3. expedíciós csapásmérő csoportjának parancsnoka az újságíróknak megerősítette, hogy a tüzet csak két fedélzeti szint választja el a hajó üzemanyagtartályaitól.



A lángok elfojtására a hajótestbe pumpált víz miatt elkezdett jobboldalára dőlni a 255 méter hosszú hajótest, de a legénység dolgozik azon, hogy a vizet ki is szivattyúzzák.



Sobeck azt mondta, korai még feladni, hogy megmentsék a teljes pusztulástól a 23 éves partraszálló támadó hajót, amely felújítási munkák miatt 2018 óta állt a San Diegó-i bázis dokkjában. "Az elmúlt 24 órában 400 tengerész fordult meg a hajó fedélzetén, hogy biztosak legyünk benne, minden lehetőt elkövetünk a hajó megmentéséért" - tette hozzá.



Lawrence Brennan nyugállományú hajóparancsnok, a New York-i Fordham Egyetem nemzetközi tengerjogi professzora az AP amerikai hírügynökségnek azt mondta, ha a tűz miatt összeomlik a hajótest, és az üzemanyag a San Diegó-i öbölbe ömlik, akkor a hadiflotta egy nagyszabású, több milliárd dolláros kárt okozó környezeti szennyezés felelősévé válik.